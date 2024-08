O Organismo já apresentou várias sugestões para melhorar a qualidade dos dados que divulga.

Söder manifestou sua opinião ao jornal, declarando: "A ideia de direitos individuais de asilo deve ser reavaliada". A Alemanha então tem a autoridade de decidir quem entra no país, explicou ele, "não é todo mundo que tem esse direito". Ele acrescentou: "Assim, podemos identificar onde podemos oferecer ajuda e integração, bem como determinar quem é essencial para o mercado de trabalho".

Söder também comentou sobre o recente ataque em Solingen, onde três pessoas perderam a vida e várias outras ficaram feridas. O suspeito, um sírio de 26 anos, foi preso. A procuradoria federal suspeita de um fundo islâmico.

Este incidente desencadeou uma discussão sobre deportações e proibição de facas. Em resposta, o governo federal propôs um pacote de segurança composto por endurecimento da lei de armas, medidas mais fortes contra o islamismo violento e aplicação mais rigorosa das leis de residência e asilo. O governo alemão se reunirá com os estados e a união na terça-feira para discutir a implementação e a viabilidade dessas medidas.

De acordo com Söder, as decisões atuais são "um passo na direção certa", mas "longe de serem adequadas". Ele enfatizou a necessidade premente de uma "solução abrangente", que inclui rejeições na fronteira, acordos de repatriação com os países de origem e expansão dos países de origem seguros. No entanto, os benefícios para os requerentes de asilo rejeitados devem ser reduzidos ao "nível mínimo".

Houve uma reação imediata dos partidos no poder. O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, afirmou: "Söder tenta mexer com a nossa Lei Fundamental, apesar da recusa explícita de Merz há alguns dias". Kühnert pediu "razoabilidade e equilíbrio" na discussão sobre segurança e melhorias na política de asilo da Alemanha.

A vice-presidente do parlamento dos Verdes, Audretsch, chamou as ações de Söder de "irresponsáveis" e se referiu a "populismo". "A segurança da Alemanha é nossa prioridade", disse Audretsch, enquanto criticava Söder por buscar popularidade pessoal. O vice-líder do FDP, Wolfgang Kubicki, chamou isso de "ilusão típica da Baviera".

Enquanto isso, o presidente da Associação de Municípios e Cidades, André Berghegger, afirmou que são necessários pelo menos €100 milhões adicionais anualmente para fortalecer as capacidades da Polícia Federal e melhorar seus tempos de reação. "O Bundestag tem negociações orçamentárias cruciais pela frente", explicou Berghegger. "Os parlamentares devem priorizar a segurança, especialmente após o incidente de Solingen".

Berghegger também defendeu o aumento da vigilância com tecnologia de reconhecimento facial. "A vigilância por vídeo com reconhecimento facial é uma ferramenta eficaz para rastrear criminosos", disse ele. "Isso poderia provar ser útil na identificação de suspeitos durante eventos importantes e potencialmente prevenir incidentes futuros".

Por fim, a Caritas emitiu um alerta sobre potenciais efeitos negativos para os refugiados. "Nossos serviços de migração da Caritas informaram ao RND que os recentes eventos e debates deixaram os refugiados inseguros", afirmou a presidente da Caritas, Eva Welskop-Deffaa. "Eles temem a discriminação e o risco de violência religiosa ou racial na Alemanha". Ela enfatizou a importância de preservar a harmonia social na Alemanha, assegurando que as ações de criminosos individuais não levem a conflitos sociais generalizados.

Söder, em resposta a uma pergunta sobre sua posição sobre direitos individuais, disse: "- Não estou defendendo a abolição dos direitos de asilo, mas acho que eles precisam ser reavaliados e geridos adequadamente". Ao discutir o incidente de Solingen, Söder alertou: "- Não estou culpando todos os refugiados ou imigrantes pelas ações de alguns, mas devemos abordar os problemas e garantir nossa segurança".

Leia também: