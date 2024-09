O número de mortos atribuído ao tufão Yagi no Vietnã subiu para 82.

"Tyfão 'Yagi'" tocou terra em um sábado, trazendo ventos de furacão de 149 quilômetros por hora, tornando-se a tempestade mais poderosa a atingir o norte do Vietnã em três décadas. Os ventos fortes, chuvas torrenciais e deslizamentos de terra causaram a destruição de diversas estruturas, incluindo pontes, edifícios e fábricas essenciais para empresas multinacionais como Samsung e Foxconn na região.

Áreas ao longo do Rio Vermelho em Hanói sofreram enchentes, o que levou a evacuações em massa de barco. As autoridades alertaram sobre a possibilidade de enchentes na capital na terça-feira. O Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural relatou pelo menos 752 pessoas feridas devido a enchentes e deslizamentos de terra.

Antes de atingir o Vietnã, o "Yagi" já havia causado a morte de pelo menos 24 pessoas na China meridional e nas Filipinas.

Um estudo de pesquisa publicado em julho revelou que os tufões na região estão começando a se formar mais perto da costa, intensificando-se mais rapidamente e passando mais tempo em terra devido às mudanças climáticas.

