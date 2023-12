O "Moon Sniper" do Japão está agora em órbita lunar antes da histórica tentativa de aterragem

Na sua trajetória atual, o módulo de aterragem está a completar uma volta à Lua aproximadamente a cada 6,4 horas. Mas durante as próximas semanas, o veículo irá lentamente estreitar a sua órbita, mergulhando mais perto da superfície da Lua, enquanto se prepara para a sua histórica tentativa de aterragem, prevista para meados de janeiro.

Se for bem sucedido, o Japão tornar-se-á o quinto país a conseguir tal proeza e apenas o terceiro país a fazê-lo no século XXI.

A China e a Índia são atualmente as únicas nações a aterrar em segurança um veículo na Lua neste século, marcando o advento de uma nova corrida à superfície lunar caracterizada, em parte, por esforços para identificar e aproveitar os recursos naturais da Lua para futuras missões tripuladas de longa duração.

O explorador robótico do Japão tentará demonstrar uma aterragem "exacta", com o objetivo de aterrar com extrema precisão, e recolher dados sobre as rochas lunares que poderão ajudar os cientistas a compreender melhor a formação da Lua.

A caminho da aterragem

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, ou JAXA, anunciou em 25 de dezembro que o módulo de aterragem lunar foi colocado numa órbita elíptica, enviando-o numa trajetória que passa sobre os pólos norte e sul da Lua a altitudes que variam entre cerca de 370 milhas (600 quilómetros) e 2.500 milhas (4.000 quilómetros).

Durante as próximas 3 1⁄2 semanas, a órbita da nave espacial levá-la-á até 15 quilómetros acima da superfície, quando iniciar a sua descida final.

O módulo de aterragem Moon Sniper - também conhecido como SLIM, ou Smart Lander for Investigating Moon - tentará a sua aterragem suave às 10h20 ET de 19 de janeiro, ou 12h20 de 20 de janeiro, hora padrão do Japão.

Sobre o SLIM, também conhecido por Moon Sniper

O módulo de aterragem leve SLIM terá como alvo uma zona de aterragem que se estende por cerca de 100 metros (328 pés), em vez dos típicos quilómetros.

Esta precisão deu origem à alcunha da missão, Moon Sniper.

Se atingir a superfície lunar, espera-se que o SLIM explore um local perto de uma pequena cratera de impacto chamada Shioli - perto do local de aterragem da Apollo 11, onde os astronautas da NASA aterraram pela primeira vez em 1969.

Corrida para a Lua

Os Estados Unidos continuam a ser o único país que já fez aterrar seres humanos na Lua, mas a NASA não faz aterragens suaves de astronautas ou veículos robóticos na superfície lunar desde a missão Apollo 17 em 1972.

Tanto uma nave espacial desenvolvida por uma empresa privada sediada no Japão, a Ispace, como um módulo de aterragem lunar lançado pela agência espacial russa, a Roscosmos, fizeram uma tentativa de aterragem em 2023 que acabou em fracasso.

Cada nave robótica despenhou-se depois de ter tido problemas de navegação.

Um módulo de aterragem lunar desenvolvido pela agência espacial indiana, a Organização de Investigação Espacial Indiana, aterrou com êxito em agosto - tornando-se assim o quarto país a fazê-lo, depois dos Estados Unidos, da China e da antiga União Soviética.

A nave espacial indiana aterrou perto do pólo sul lunar, onde os cientistas acreditam que existem reservas valiosas de gelo de água, tornando-se assim a primeira nação a enviar um veículo para perto da região.

Um ano de missões de aterragem lunar

Após a tentativa de aterragem da nave espacial japonesa Moon Sniper, os Estados Unidos pretendem lançar até três veículos robóticos para a superfície da Lua no próximo ano.

E a NASA tenciona enviar astronautas para a órbita da Lua em finais de 2024.

Se for bem sucedida, a missão Artemis II abrirá caminho a uma outra missão que poderá levar seres humanos à Lua no final desta década.

A missão tripulada da NASA poderá marcar a primeira vez que os astronautas regressam à superfície lunar desde a década de 1970.

Fonte: edition.cnn.com