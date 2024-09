O monarca da Tailândia autoriza uma lei inovadora relativa às uniões do mesmo sexo, legalizando oficialmente os casamentos do mesmo sexo.

O decreto foi publicado no Boletim Oficial do Reino após a aprovação do Rei Maha Vajiralongkorn, com efeito em 120 dias. Isso significa que a Tailândia se juntará ao Taiwan e ao Nepal como o terceiro país na Ásia a reconhecer legalmente uniões do mesmo sexo em janeiro do ano que vem.

A legislação, que concede direitos legais, financeiros e médicos completos a parceiros de qualquer gênero, passou com sucesso tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado em abril e junho.

Em comemoração, a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra escreveu uma mensagem no X, dizendo: "Saúde a todos os amores", e hashtagando #LoveWins.

A Tailândia construiu uma reputação por sua aceitação e inclusão, mas lutou por anos para aprovar a legislação de igualdade matrimonial. Apesar de sua reputação progressista, a sociedade tailandesa permanece predominantemente conservadora, e membros da comunidade LGBTQ+ relatam enfrentar discriminação cotidiana.

Defensores da igualdade de gênero enfrentaram resistência tanto do governo quanto das agências estatais, o que torna difícil impulsionar mudanças dentro dessas instituições.

Na semana passada, o vice-governador de Bangkok, Sanon Wangsrangboon, confirmou que os oficiais da cidade estarão preparados para registrar casamentos do mesmo sexo uma vez que a lei estiver em vigor.

A legislação revisou o Código Civil e Comercial do país, mudando a terminologia específica de gênero, como "homens e mulheres", para frases neutras em gênero, como "indivíduo".

O governo liderado pelo partido Pheu Thai tem perseguido ativamente a igualdade matrimonial como um de seus principais objetivos. O partido deu um grande show de apoio participando do desfile anual do Orgulho de Bangkok, realizado em junho, onde milhares se reuniram para comemorar em um dos distritos comerciais mais movimentados da cidade.

No espírito da legislação recentemente aprovada, os organizadores do Orgulho de Bangkok anunciaram no Facebook sua intenção de realizar uma cerimônia de casamento para casais que desejam registrar seu casamento na data de entrada em vigor da lei.

O movimento da Tailândia para reconhecer uniões do mesmo sexo a coloca na vanguarda do progresso social no mundo, juntando-se a um seleto grupo de nações que adotaram tais políticas na Ásia. Apesar de enfrentar oposição, o compromisso do governo com a igualdade é evidente em seu apoio à igualdade matrimonial e participação ativa em eventos LGBTQ+.

