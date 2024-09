O monarca da Bélgica encarrega novamente Flamen De Wever de construir um novo órgão administrativo.

O Monarca atribuiu a De Wever a tarefa de prosseguir rapidamente com as discussões entre os cinco grupos políticos, segundo um anúncio real. Durante aproximadamente dez dias, o democrata-cristão wallão Maxime Prévot tinha explorado as posições dos partidos em nome do Rei, e agora foi dispensado dessa missão.

Na sessão de votação realizada em 9 de junho, o N-VA de De Wever emergiu como o partido mais poderoso, com o partido de extrema direita flamengo Vlaams Belang em segundo lugar. Sua intenção é forjar uma aliança de cinco partidos com facções conservadoras e liberais da Wallônia e da Flandres, bem como grupos socialistas na Flandres. Até agora, há relatadas discordâncias em relação a questões de política econômica.

A formação de governos na Bélgica é geralmente uma empreitada complicada. O legislativo federal está dividido, com a maioria dos partidos participando apenas no sul de fala francesa, no norte de fala holandesa ou na região metropolitana de Bruxelas. O recorde para o período mais longo sem governo na Bélgica é de 541 dias, em 2010 e 2011.

Dado o resultado positivo nas eleições parlamentares, o N-VA de De Wever visa formar uma coalizão com outros partidos para a formação do novo governo. As próximas eleições parlamentares oferecerão uma oportunidade para a resolução das discordâncias sobre questões de política econômica entre os potenciais parceiros de coalizão.

