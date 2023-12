O Ministro do Interior britânico pede desculpa por uma piada sobre o facto de ter misturado a bebida da sua mulher com uma droga para violar encontros

De acordo com uma notícia publicada pelo tabloide britânico Sunday Mirror, Cleverly disse a piada às convidadas durante uma receção em Downing Street no início deste mês.

De acordo com o jornal, Cleverly - um ministro sénior do governo conservador do Primeiro-Ministro Rishi Sunak - disse que adicionar "um pouco de Rohypnol na sua bebida todas as noites" não era "realmente ilegal se for só um pouco".

Segundo as suas declarações, o segredo para um casamento longo era garantir que o cônjuge fosse "alguém que está sempre ligeiramente sedado para que ela nunca se aperceba que existem homens melhores".

Os seus comentários surgiram no mesmo dia em que Cleverly prometeu reforçar as leis britânicas sobre a crescente epidemia de consumo de bebidas alcoólicas no Reino Unido, de acordo com o Mirror.

Um porta-voz de Cleverly disse à PA Media: "No que foi sempre entendido como uma conversa privada, James, o Ministro do Interior que luta contra o spiking, fez o que era claramente uma piada irónica - pela qual pede desculpa".

Os comentários suscitaram controvérsia entre os grupos de defesa dos direitos das mulheres e levaram a apelos à sua demissão.

Yvette Cooper, política trabalhista da oposição e Ministra Sombra do Interior, escreveu no X: "O espancamento é um crime grave e devastador.

"É verdadeiramente inacreditável que o Ministro do Interior, responsável pelo combate à violência contra as mulheres e as raparigas, possa pensar que é correto fazer piadas como esta. Como é que as vítimas podem confiar nele para levar a sério este crime vil?

A Fawcett Society, um grupo de defesa das mulheres, descreveu os comentários como "repugnantes".

"Não admira que as mulheres não se sintam seguras. Sabemos que a 'brincadeira' é a desculpa sob a qual se permite que a misoginia prospere. Como podemos confiar nele para abordar seriamente a violência contra as mulheres e as raparigas? Merecemos mais do que isto dos nossos legisladores e Cleverly deve demitir-se", afirmou Jemima Olchawski, directora executiva da Fawcett Society.

A Women's Aid, uma organização que tem por objetivo combater a violência doméstica no Reino Unido, afirmou: "Contamos com os líderes políticos para que tomem medidas para acabar com a violência contra as mulheres e as raparigas e com a misoginia que lhe está subjacente.

"É vital que as sobreviventes de espancamento vejam os ministros a tratar o assunto com seriedade e a não minimizar a realidade que tantas mulheres enfrentam".

Cleverly foi forçado a emitir outro pedido de desculpas há poucas semanas por ter usado "linguagem inapropriada" em referência ao deputado trabalhista Alex Cunningham. Foi acusado de usar um palavrão depreciativo para descrever o seu círculo eleitoral de Stockton North - uma alegação que ele nega.

A Grã-Bretanha tem vindo a enfrentar uma epidemia crescente de incidentes com picos de violência. Entre maio de 2022 e abril de 2023, houve 6.732 relatos de spiking em Inglaterra e no País de Gales, informou a PA Media.

