O Mar Mediterrâneo passou por um processo de evaporação quase total.

Na era que abrange mais de cinco milhões de anos, o Mar Mediterrâneo passou por uma transformação drástica. As águas do mar tornaram-se cada vez mais salgadas, levando à morte de incontáveis espécies de plantas e animais. Apenas cerca de onze por cento das espécies nativas da região conseguiram sobreviver a essa crise salina, como relatado por uma equipe de pesquisa na revista "Science". Levou impressionantes 1,7 milhões de anos para que a biodiversidade retornasse após a água doce começar a fluir de volta para o basin.

Hoje, a única passagem entre o Atlântico e o Mediterrâneo é o Estreito de Gibraltar, um canal estreito que permite a entrada de água doce no Mediterrâneo mais salgado. De acordo com as teorias atuais, essa passagem fechou há cerca de 6 milhões de anos como resultado do deslocamento da litosfera superior da Terra. Esse deslocamento causou mudanças significativas na salinidade e temperatura do Mediterrâneo há cerca de 7,6 milhões de anos.

Um Mar Desertificado

Sem a entrada de água do Atlântico, o Mediterrâneo acabou secando, com o fluxo dos rios como o Nilo e o Ebro não sendo capaz de manter o nível da água. Isso levou à acumulação de uma camada de sal de um quilômetro de espessura abaixo do mar, como relatado por uma equipe liderada por Konstantina Agiadi da Universidade de Viena.

Para explorar o impacto dessas mudanças extremas na vida do Mediterrâneo, os pesquisadores analisaram fósseis de países costeiros e núcleos de sedimento do fundo do mar com idades entre 12 e 3,6 milhões de anos.

Um Berçário de Extinção

Após a Crise de Salinidade Messiniana, como relatado no estudo, dois terços das espécies no Mediterrâneo foram dizimadas. Os recifes de coral em regiões tropicais pereceram, e apenas 86 das 779 espécies específicas do Mediterrâneo sobreviveram. Os pesquisadores ainda não sabem como essas espécies sobreviventes conseguiram isso.

Assim que a água do Atlântico voltou a fluir para o basin há cerca de 5,33 milhões de anos, espécies antes não nativas reconquistaram seus habitats. Tubarões-brancos e golfinhos também começaram a habitar o Mediterrâneo.

Surpreendentemente, a recuperação do ecossistema levou um tempo excepcionalmente longo, como relatado pela equipe liderada por Agiadi. O padrão atual de biodiversidade diminuindo da oeste para o leste ainda existe no Mediterrâneo. A biodiversidade do Mediterrâneo é excepcionalmente alta para seu tamanho devido às muitas espécies únicas da região.

Um Deserto Salgado Hostil

O paleontólogo e biólogo evolucionário Thomas Halliday descreve a situação em seu livro "Urwelten". À medida que a água recuava, a região do Mediterrâneo formou ilhas que se tornaram montanhas. Vales até quatro quilômetros abaixo do nível do mar foram criados, e a temperatura máxima do ar nessas vales em um dia de verão quente poderia chegar a até 80 graus Celsius - 25 graus mais alta do que a temperatura mais alta já registrada no moderno Vale da Morte.

No fundo do basin do Mediterrâneo, camadas de gipsita e cloreto de sódio com até três quilômetros de espessura se formaram em algumas áreas. A água do Atlântico acabou fluindo de volta para o basin ocidental, e mais tarde o basin oriental foi preenchido - potencialmente pela "cachoeira mais poderosa que a Terra já viu".

Uma Cachoeira de Superlativos?

Estima-se que essa cachoeira tinha 1500 metros de altura, com água correndo pela borda a velocidades de quase 250 km/h e se transformando em névoa antes de atingir o fundo. Apesar desse dilúvio constante que elevava o Mediterrâneo oriental em um metro a cada duas horas e meia, levou mais de um ano para que o Mediterrâneo oriental fosse preenchido, separando Malta, Gozo, Sicília da África, e transformando Gargano em uma ilha novamente.

Depósitos de Sal

Ao longo da história da Terra, os movimentos na crosta terrestre resultaram na isolamento de diversas áreas marinhas dos oceanos e na formação de depósitos de sal massivos, como relatado pelos pesquisadores liderados por Agiadi. Esses gigantes de sal, compostos por milhares de quilômetros cúbicos, foram encontrados em vários locais, incluindo a Austrália, a Sibéria, o Oriente Médio e outros lugares. A extração de sal foi realizada nesses locais desde a antiguidade, como na mina de Hallstatt, na Áustria, e na mina de sal de Khewra, no Paquistão.

A investigação científica da Crise de Salinidade Messiniana levou ao descobrimento de uma camada de sal de um quilômetro de espessura abaixo do Mar Mediterrâneo. O estudo, publicado em várias revistas acadêmicas, relatou a extinção de dois terços das espécies do Mediterrâneo após a crise.

