"O mar dos Wadden representa um ecossistema extremamente desafiador"

Contagem de Espécies no Mar dos Wadden:

É difícil fornecer uma figura exata, mas aproximadamente 10.000 espécies chamam o Mar dos Wadden lar. Isso inclui aves, mexilhões, caracóis, caranguejos e muitas outras. Com uma exploração meticulosa, você descobrirá ainda mais espécies em uma única punhadinha de areia! Apesar de sua população substancial de espécies, o Mar dos Wadden pode ser considerado escasso em espécies devido a seu status de habitat relativamente recente, formado há cerca de 7.000 a 8.000 anos após a última idade do gelo. Perdeu sua beleza primitiva, o Mar dos Wadden não abriga nenhuma espécie endêmica exclusiva de sua região.

O que torna as espécies do Mar dos Wadden únicas?

Em poucas palavras, elas são resistentes. O Mar dos Wadden é famoso por suas condições rigorosas, com temperaturas que caem no inverno e sobem no verão. Os organismos na zona tidal devem lidar com essas alterações drásticas enquanto são expostos ao ar duas vezes ao dia, apesar de sua preferência natural pela água. Adicione a isso a constante agitação causada pela ação das ondas, e você tem um habitat merecedor de extrema admiração pelos sobreviventes que o chamam de lar. Suas criaturas lutam contra as probabilidades, prosperando em um ambiente que logicamente deveria torná-las extintas.

Como a biodiversidade no Mar dos Wadden evoluiu nos últimos 100 anos?

Uma contagem simples de espécies revela um aumento em seu número ao longo do tempo. Muitas das espécies que desfrutamos há um século ainda estão presentes hoje. No entanto, a intervenção humana na forma de comércio global e aquicultura introduziu espécies estrangeiras no Mar dos Wadden. Como resultado, o número de espécies estrangeiras agora residindo no Mar dos Wadden ultrapassa o número those driven to extinction due to human activities like fishing. Nos últimos 100 anos, cerca de 100 novas espécies se estabeleceram no Mar dos Wadden, com a taxa de introdução permanecendo consistentemente alta, em torno de duas novas espécies por ano.

Essa introdução de novas espécies sinaliza algo bom, ruim ou uma mistura de ambos?

As pessoas têm uma tendência natural de avaliar as coisas com base no fato de serem consideradas boas ou más. No entanto, a introdução de novas espécies nem sempre resulta em negatividade. Surpreendentemente, não descobrimos nenhum caso de espécies nativas sendo deslocadas por contrapartes estrangeiras semelhantes. Pelo contrário, parece haver espaço suficiente para que as espécies estrangeiras coexistam com suas contrapartes nativas no Mar dos Wadden, resultando em uma mistura harmoniosa de ecossistemas.

Como você explica essa harmonia observada?

As costas são sistemas dinâmicos e em constante mudança, permitindo que as espécies se desloquem e se adaptem de acordo com suas necessidades. Ao contrário de lagos isolados, que têm uma fronteira espacial claramente definida, os ecossistemas costeiros são muito mais fluidos, permitindo que as espécies se movam e se estabeleçam em áreas adequadas às suas necessidades. Além disso, o Mar dos Wadden ainda não está saturado com espécies que poderiam potencialmente atrapalhar a instalação de recém-chegados. É como uma casa onde os quartos vazios esperam seus novos habitantes. Mesmo que todos os quartos sejam ocupados, a natureza encontrará uma maneira de acomodar alguns moradores a mais, mantendo um delicado equilíbrio.

A introdução de ostras do Pacífico no Mar do Norte na década de 1980 com fins aquiculturais foi inicialmente recebida com preocupação. Como se viu, as ostras eram mais do que capazes de se reproduzir no ambiente mais frio. Apesar das preocupações iniciais sobre seu impacto em leitos de mexilhões nativos, agora sabemos que essas duas espécies estão vivendo em harmonia, cada uma conseguindo prosperar ao lado da outra.

O que permitiu sua coexistência pacífica?

As ostras e os mexilhões compartilham os mesmos requisitos nutricionais, mas sua coexistência no Mar dos Wadden ao redor de Sylt tem sido notavelmente bem-sucedida. Nossa pesquisa indica que os mexilhões, na verdade, se beneficiam com a presença das ostras. As aves e os caranguejos, dois predadores comuns de mexilhões, encontram mais difícil acesso aos mexilhões do fundo do mar em um recife povoado por ambas as espécies. Com ostras posicionadas acima dos mexilhões, os mexilhões agora estão melhor protegidos contra a predação e podem sobreviver com um crescimento geral menor.

Há alguma espécie que infelizmente desapareceu do Mar dos Wadden nos últimos 100 anos?

Infelizmente, sim. Certas espécies sofreram quedas, enquanto outras deixaram o Mar dos Wadden completamente. Em particular, as ostras europeias eram outrora abundantes no Mar dos Wadden, mas foram pesadas em grande escala, o que levou a sua queda e desaparecimento. A extinção de espécies associadas que viviam dentro desses recifes de ostras também ocorreu. No entanto, nem a mudança climática nem uma nova espécie invasora são responsáveis por esse desaparecimento. A pesca foi o culpado aqui.

O processo natural de adaptação de espécies e possível extinção segue algum padrão ou regra geral?

A mudança é uma parte natural e necessária dos ecossistemas. O Mar dos Wadden que conhecemos hoje teria parecido muito diferente há 100 anos se deixado à sua evolução natural. Estações como invernos rigorosos, tempestades intensas ou uma combinação de ambos, desencadeiam novos padrões de desenvolvimento e ecologia que poderiam nunca ter ocorrido de outra forma. A mudança é um aspecto essencial da evolução costeira, e a imprevisibilidade determina a forma da costa do Mar do Norte no futuro.

Em que ponto essa evolução adaptativa se torna desafiadora?

O papel de um habitat não pode ser subestimado. Todos os primaveras e outonos, milhões de aves dependem do Mar dos Wadden como sua fonte de alimentação. Depois de gathering energy here, they either head to their breeding grounds or return to their wintering grounds. Essentially, the Wadden Sea provides nourishment. While this provision continues, the birds thrive. However, human interference poses a severe threat to this function, leading to dire consequences. The functions of a habitat are not immune to natural transformations either; change is an inherent part of nature, and there are no assurances of stability.

Recentemente, discuti o impacto da mudança climática na Estação do Mar Wadden de Sylt. Entre as preocupações, a elevação do nível do mar chamou minha atenção. Fortificamos toda a costa do Mar do Norte, não apenas na Alemanha, mas também nos Países Baixos e na Dinamarca, com diques. O Mar Wadden fica entre o nível do mar em ascensão e essas barreiras de proteção, como em um espartilho. O Mar Wadden pode se adaptar à elevação do nível do mar, desde que não seja muito rápida, e desde que lhe seja dado espaço suficiente. Infelizmente, isso não está acontecendo no momento. As estratégias futuras devem levar em conta a gestão da costa do Mar do Norte e possibly a transição para uma governança de proteção costeira mais adaptativa do que a que temos conhecido até agora, beneficiando tanto a humanidade quanto a biodiversidade.

Então, o que estou sugerindo?

Considere os rios alterados, que canalizamos e cercamos com diques. Os problemas que surgem desses cursos de água podem ter consequências sérias. Da mesma forma, se o nível do mar continuar a subir antes da barreira de diques da costa do Mar do Norte, os mesmos riscos se materializam. É como a situação instável logo antes de uma barragem romper nas montanhas. Não podemos simplesmente eliminar todos os diques da costa do Mar do Norte; também há infraestrutura a ser protegida atrás dessas barreiras.

Qual poderia ser uma solução viável?

O espaço entre a frente e a parte de trás do dique da costa está aumentando, e os custos econômicos e ambientais associados à proteção costeira ao longo de um período de 100 anos acabarão por merecer consideração. Agora temos tempo para explorar ideias viáveis e sustentáveis. Isso pode envolver dar ao mar uma zona controlada e talvez outros conceitos inovadores ainda não explorados. Nossa pesquisa no Mar Wadden do Norte une cientistas das disciplinas de geologia, ecologia e modelagem. Talvez esse estudo de caso possa servir como modelo para outras regiões costeiras, incentivando um debate sobre opções sustentáveis. Os turistas tendem a visitar o Mar Wadden durante o verão, e com os verões escaldantes no sul, esse número provavelmente aumentará. Portanto, devemos refletir sobre como pretendemos conservar esse valioso ecossistema marinho no futuro. Esse objetivo oferece perspectivas que podem beneficiar tanto a natureza quanto a humanidade a longo prazo.

Christian Buschbaum falou com Solveig Bach

