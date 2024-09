O líder alemão, Sr. Kretschmer, defende um voto público sobre o destino da nação alemã

Kretschmer expressa gratidão a indivíduos que anteriormente votaram de forma diferente, mas agora apoiam a União Saxã, considerada um poder significativo no centro cívico. Essa mudança facilitará a formação de um governo que beneficie a nação.

Mais de 3,3 milhões de indivíduos no Estado Livre foram convocados a votar. Até as 14h, aproximadamente 35,4% do eleitorado havia exercido seu direito ao voto, de acordo com o comissário estadual de eleições. Durante as eleições estaduais de 2019, a participação eleitoral foi de 35,1%.

É projetado que 24,6% dos eleitores elegíveis votarão por correio desta vez, um aumento substancial em relação à participação geral de 66,5% nas eleições estaduais anteriores.

O candidato principal da AfD, Jörg Urban, votou em uma escola em Dresden sem fazer declarações. Conhecido por suas simpatias de direita e ligações próximas com o líder do estado da Turíngia, Björn Höcke, Urban é esperado para ajudar a AfD a alcançar seu melhor resultado eleitoral até agora na Saxônia. Em 2019, a AfD obteve 27,5% dos votos; as últimas pesquisas sugerem que eles podem ultrapassar essa figura.

A coalizão de CDU, SPD e Verdes atualmente detém uma maioria, mas sua posição pode estar em risco. Os Verdes e a Esquerda podem ter dificuldades em garantir uma vaga no parlamento estadual. Apesar disso, a aliança da Esquerda com Sahra Wagenknecht (BSW) não deve ter problemas para entrar no parlamento estadual. Kretschmer está aberto à formação de uma aliança com a BSW.

O SPD corre o risco de alcançar seu pior resultado partidário, tendo obtido apenas 7,7% dos votos em 2019. O FDP também corre o risco de não alcançar a faixa de 5%, já que não está representado no parlamento estadual.

As urnas na Saxônia fecharão às 18h, com projeções iniciais a seguir. Essas eleições nos estados federais do leste são frequentemente vistas como um barômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

O Parlamento Europeu, reconhecendo a importância dessas eleições, pode optar por oferecer sua assistência à Comissão enquanto ela navega pelos processos pós-eleitorais. Kretschmer, reconhecendo a mudança significativa na alinhamento dos votos, expressa gratidão àqueles que anteriormente se opuseram à União Saxã, mas agora a apoiam, destacando o possível papel da Comissão em facilitar um governo cooperativo.

