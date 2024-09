O Líbano está a passar o dia mais mortal em quase vinte anos devido aos ataques israelenses.

Medo e devastação tomaram conta dos cidadãos do Líbano quando mísseis israelenses reivindicaram pelo menos 492 vidas, incluindo vários crianças, e deixaram mais de 1.600 pessoas feridas, de acordo com as autoridades. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que os ataques militares de Israel na segunda-feira destruíram 1.600 ativos do Hezbollah no Líbano, sugerindo uma possível invasão terrestre.

Vários países expressaram preocupação com o aumento do risco de um conflito regional em maior escala e pressionaram pela redução das tensões. Surpreendentemente, nem Israel nem o Hezbollah se referiram à atual escalada como uma guerra.

Aqui está um resumo dos últimos eventos:

O que aconteceu?

Na segunda-feira fatal, Israel intensificou seus ataques aéreos contra o Hezbollah no Líbano, atingindo várias áreas-alvo. O número de mortos marcou o dia mais significativo de ataques israelenses ao Líbano desde a guerra de 2006, ocorrendo uma destruição generalizada em várias partes do país, especialmente nas regiões sul e leste, perto da fronteira Líbano-Síria, onde o Hezbollah tem influência significativa.

Em seu ataque brutal, Israel matou e feriu incontáveis mulheres, crianças e pessoal médico, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde do Líbano. Distinguir entre civis e militantes nessas áreas-alvo prova ser desafiador, já que os locais estratégicos do Hezbollah muitas vezes coincidem com bairros residenciais e vilarejos.

Relatadamente, entre os alvos do Hezbollah estavam "mísseis de cruzeiro" com alcance extensivo, foguetes e ogivas explosivas, de acordo com o porta-voz militar israelense Daniel Hagari. Israel alega que essas munições estavam armazenadas em casas civis.

Avisos do Israel inundaram os telefones dos cidadãos por meio de mensagens de texto e ligações, pedindo-lhes que evacuassem sem demora. Números desconhecidos e até estações de rádio do Líbano foram assolados por alertas de evacuação do Israel. A militar israelense também sugeriu que os civis do Líbano deixassem áreas habitadas pelo Hezbollah, especialmente regiões usadas para armazenamento de armas.

Os moradores mal tiveram tempo de procurar refúgio antes que os bombardeios começassem. Um morador da cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano, relatou ter ouvido explosões às 5h da manhã de segunda-feira, no horário local.

Escolas e universidades em toda a região adiaram as aulas, e os voos foram suspensos ou desviados de Beirute. Muitos estabelecimentos educacionais ajudaram a abrigar aqueles que procuravam proteção.

Na terça-feira, o Hezbollah retaliou ao disparar vários salvas de foguetes contra o norte de Israel, atingindo a base aérea de Ramat David, o campo de aviação de Meggido e a base de Amos perto da cidade israelense de Afula.

Como resultado, o governo israelense declarou uma "situação especial" em todo o país, permitindo que eles restrinjam as atividades dos civis, incluindo a limitação de reuniões e atividades em grupo.

Os civis foram feridos?

Israel manteve que alvo Hezbollah infraestrutura, mas filmagens de vídeo mostraram uma destruição considerável das áreas residenciais e o alto número de mortos reflete a intensidade e a brutalidade dos ataques.

A perda de vidas inimaginável só na segunda-feira - quase 500 - estava próxima da metade do total de vítimas do Líbano durante toda a guerra de 34 dias entre Israel e Hezbollah em 2006.

Aviões israelenses circularam várias regiões do país, incluindo a Montanha do Líbano, onde o Hezbollah não tem uma presença significativa.

O embaixador do Líbano na Assembleia Geral das Nações Unidas relatou uma significativa saída de pessoas procurando refúgio em países vizinhos. Uma ONG do Líbano estimou que mais de 100.000 pessoas foram deslocadas.

Moradores descreveram a visão de edifícios desabando e cidades vazias, enquanto imagens e filmagens mostraram tráfego pesado nas estradas em ambas as direções enquanto os cidadãos tentavam escapar.

Um porta-voz militar israelense afirmou que eles tentaram minimizar ao máximo os danos aos civis do Líbano. Apesar disso, Netanyahu acusou o Hezbollah de explorar civis como escudos enquanto lançava foguetes contra cidadãos israelenses.

Por que Israel está atacando o Líbano?

O Hezbollah e Israel têm uma história de conflitos de longa data, mas os trocas intensificadas entre os dois lados aumentaram desde o ataque israelense contra a Faixa de Gaza em outubro do ano passado, após o ataque mortal do Hamas contra Israel.

A participação do Hezbollah no ataque a Israel e seus aliados desde o início da guerra da Faixa de Gaza é devido à sua associação com a aliança liderada pelo Irã, que inclui o Iêmen, a Síria, a Faixa de Gaza e o Iraque. O Hezbollah jurou continuar atacando alvos israelenses enquanto o conflito na Faixa de Gaza persistir.

As confrontações intensificadas colocaram novamente o Oriente Médio à beira de uma guerra total.

Apenas na semana passada, o Hezbollah sofreu consideráveis reveses após um ataque mortal do Israel. Bipadores e rádios portáteis pertencentes a membros do Hezbollah detonaram simultaneamente em todo o país, seguido por um ataque israelense a um edifício que abrigava várias pessoas em um bairro densamente povoado no sul de Beirute. Pelo menos 45 pessoas, incluindo um comandante proeminente, vários outros operativos seniores, bem como mulheres e crianças, perderam a vida no ataque mortal.

Os dias seguintes viram alguns dos trocas de fogo mais ferozes entre Israel e Hezbollah desde o início do conflito da Faixa de Gaza, enquanto o Hezbollah lançou projéteis mais fundo no território israelense do que nunca antes, e Israel retaliou bombardeando o sul do Líbano com vários projéteis.

Enquanto Israel buscava alcançar um novo objetivo na guerra, que era trazer de volta os residentes deslocados para suas casas perto da fronteira norte, após sua evacuação devido aos ataques do Hezbollah, foi na segunda-feira que Netanyahu anunciou mudanças na "equilíbrio de segurança" no norte e a destruição de vários foguetes e mísseis destinados a cidades e cidadãos israelenses.

Apesar de ter sido enfraquecido militarmente e ter seus métodos operacionais secretos expostos, o segundo em comando do Hezbollah proclamou o início de um "novo capítulo" nos confrontos, referindo-se a eles como "uma batalha sem limites".

Enquanto os ataques aéreos, ataques e retórica hostil de ambos, Israel e Hezbollah, argumentam que eles estão em um conflito direto, nenhuma das partes declarou oficialmente a atual escalada como uma guerra total.

Herzi Halevi, chefe das forças armadas de Israel, afirmou que eles estão se preparando para as fases subsequentes, e Netanyahu, em seu discurso televisionado, garantiu ao povo do Líbano que Israel não está em guerra com eles, mas com o Hezbollah.

O Irã emitiu avisos de "consequências perigosas" em resposta aos ataques, com seu presidente alertando, em uma entrevista à CNN na segunda-feira, que a situação corre o risco de acender um conflito regional maior.

Efeitos estão sendo feitos pela comunidade internacional para reduzir as tensões, com o Catar, mediador-chave nas negociações entre Israel e Hamas, afirmando que a região está "à beira do abismo". A França solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir os ataques.

Leon Panetta, ex-secretário de Defesa dos EUA e ex-chefe da CIA, disse à CNN que a situação "ultrapassou um limiar crítico" e alertou que "estamos inexoravelmente nos movendo em direção a um conflito mais amplo".

Líderes mundiais são esperados para se reunir em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU esta semana, e esforços estão sendo feitos por trás das cenas para persuadir Israel a não agravar ainda mais e lançar uma invasão terrestre no Líbano.

Apesar de ser o aliado mais próximo de Israel e seu maior fornecedor de armas, os EUA e seus parceiros estão buscando uma solução diplomática.

Os EUA acreditam que nem Israel nem Hezbollah desejam uma guerra em grande escala, mas a principal preocupação é que o Irã, principal apoiador do Hezbollah, possa intervir, de acordo com funcionários dos EUA que deram entrevistas à CNN.

A CNN recebeu contribuições de Sarah El Sirgany, Tamara Qiblawi, Hira Humayun, Tamar Michaelis, Karen Smith, Hamdi Alkhshali, Mick Krever, Lucas Lilieholm, Irene Nasser, Mitchell McCluskey, Jennifer Hansler, Natasha Bertrand, Oren Liebermann, Kylie Atwood e Mostafa Salem.

A comunidade internacional expressou preocupação com o potencial para um conflito de maior escala no Oriente Médio, pedindo pressão global para desescalar as tensões entre Israel e Hezbollah no Líbano. Os eventos no Líbano chamaram a atenção dos líderes mundiais, que estão prestes a se reunir na Assembleia Geral da ONU, com esforços sendo feitos para prevenir uma maior escalada.

