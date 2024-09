O Irã concede clemência ao artista vencedor do Grammy cuja música se transformou em símbolo das manifestações de 2022.

Em 2023, o vencedor do Grammy Shervin Hajipour, aclamado por sua música socialmente impactante, compartilhou um emocionante vídeo no Instagram. Ele expressou gratidão por um decreto recente de anistia, revelando que seu caso havia sido completamente arquivado. Ele descobriu sobre a arquivamento em um domingo.

Seu single, intitulado "Baraye", ou 'Por' em inglês, inicia com versos como, "Por dançar nas ruas", "pela ansiedade que sentimos quando nos beijamos".

As letras da música, disponíveis online, catalogaram os motivos dos jovens iranianos que saíram às ruas para desafiar seu governo teocrático, após a morte trágica de Amini. Ela enfrentou repercussões por não atender às expectativas do paramilitar quanto ao uso do véu.

Essas protestos foram se intensificando até se transformarem em demandas para derrubar os líderes religiosos do Irã. A repressão resultante resultou em mais de 500 mortes, além da detenção de mais de 22.000 pessoas.

Na sexta-feira, o Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, concedeu clemência e reduziu as penas de 2.887 condenados. Ainda não está claro se o caso de Hajipour foi incluído nessa anistia.

Dois meses antes disso, Hajipour anunciou que havia sido condenado a três anos e oito meses de prisão, imposto pela corte em março.

Apesar de ter cumprido prisão, ele estava atualmente em liberdade condicional, aguardando o veredicto do tribunal em 2023.

O mundo comemorou amplamente a anistia de Shervin Hajipour no Oriente Médio, já que sua música havia ressoado fortemente com muitos jovens que desafiavam suas autoridades. Apesar da repressão brutal no Oriente Médio, a música "Baraye" tornou-se um hino de esperança e coragem.

