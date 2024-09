O impacto nocivo do óleo nas peles das lontras marinhas leva à sua extinção

Quando o óleo de sítios de perfuração offshore contamina o oceano, representa um risco para as lontras-do-mar. Pesquisadores dos Estados Unidos realizam estudos em peles de lontras-do-mar falecidas e descobrem descobertas preocupantes. Eles descobrem que o óleo na pelagem desses animais reduz a flutuabilidade em cerca de 55%, dificultando seu flutuar. Mesmo após a lavagem, a flutuabilidade original não pode ser completamente restaurada, como relatado na revista "Journal of Experimental Biology".

As lontras-do-mar da Califórnia, especificamente (Enhydra lutris nereis), passam a maior parte do tempo no mar, onde flutuam na superfície para descansar, se alimentar ou se cuidar. Sua pelagem densa e à prova d'água lhes proporciona uma flutuabilidade excepcional, como explicam pesquisadores, incluindo Kate Riordan da Universidade Estadual Politécnica de California, San Luis Obispo.

Pelagem densa para aquecimento e flutuabilidade

Como única mamífera marinha, as lontras-do-mar não possuem uma camada grossa de gordura. Em vez disso, elas dependem de sua pelagem espessa e à prova d'água para se manter aquecidas e de seu alto metabolismo. Uma lontras-do-mar precisa consumir 20-30% de seu peso corporal em comida diariamente para atender às suas necessidades energéticas, e até mesmo a caça requer muita energia devido à sua alta flutuabilidade e estilo de natação ineficiente.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA descreve que a pelagem de lontras-do-mar contaminada por substâncias oleosas pode levar à sua morte devido às propriedades isolantes arruinadas e hipotermia. A equipe de Riordan queria investigar em que medida o óleo compromete ainda mais a flutuabilidade dos animais na água.

Os pesquisadores receberam 37 amostras de pelagem de lontras-do-mar falecidas de uma agência da Califórnia. Essas amostras de pelagem foram testadas em três condições: não tratadas, oleadas e lavadas com detergente.

As peles foram retiradas de recém-nascidos (menos de um mês), filhotes pequenos (um a dois meses), filhotes grandes (três a cinco meses), juvenis (seis meses a um ano), adultos (um a três anos) e adultos mais velhos (quatro a nove anos).

A força de flutuabilidade da pelagem foi medida em N. Peles não tratadas com um tamanho de 25 centímetros quadrados tinham uma força de flutuabilidade de aproximadamente 0,3 N, enquanto peles oleadas tinham apenas 0,145 N, cerca de 55% menos. Após a lavagem, a força de flutuabilidade melhorou, mas ainda permaneceu pouco acima de 40% menor do que a pelagem original (cerca de 0,197 N).

Lontras jovens têm flutuabilidade diferente

Os pesquisadores prestaram atenção especial à pelagem de muito jovens lontras-do-mar, cuja pelagem macia é há muito suspeita de proporcionar ainda mais flutuabilidade do que a de animais adultos. "A flutuabilidade da pelagem de nascimento de lontras-do-mar nunca havia sido medida empiricamente."

No experimento, todas as peças de pelagem proporcionaram flutuabilidade comparável, independentemente da idade dos animais, provavelmente porque uma quantidade igual de ar estava presa em todos os lugares, como os pesquisadores acreditam. No entanto, eles observaram diferenças entre as classes de idade ao calcular a força de flutuabilidade por animal inteiro e considerar o tamanho do corpo. Animais menores têm uma área superficial relativamente maior, então animais jovens têm proporcionalmente mais pelagem e, portanto, mais flutuabilidade - quase o dobro.

Óleo na pelagem tem maior efeito em filhotes

"É afirmado no estudo que um filhote deve nadar sozinho na superfície da água quando a mãe vai em curtas viagens de caça, caso em que a flutuabilidade do filhote é particularmente importante." Cerca de cinco semanas, jovens lontras-do-mar tentam mergulhar, mas não conseguem até cerca de dez semanas. Se a pelagem de um filhote estiver contaminada com óleo, a mudança na flutuabilidade é particularmente significativa.

Os autores observam que eles só examinaram a pelagem no laboratório e não como

