O impacto da música no tratamento dos sintomas da demência

"Pessoas com demência parecem frequentemente viver em seu próprio mundo." Mas há abordagens para trazê-las de volta à interação social, mesmo que temporariamente, sem recorrer à medicação.

O filme "Alive Inside" (Viva Interior) revela o poder transformador da música em indivíduos com demência. Uma mulher de 90 anos expressa, "Não consigo me lembrar", quando perguntada sobre seu passado. "Esqueci muito. Sinto muito." No entanto, momentos depois, histórias e memórias começam a fluir dela enquanto ela usa fones de ouvido e ouve a música de Louis Armstrong. O documentário de 2014 é comovente.

Cognição aprimorada, agitação e depressão reduzidas

O potencial terapêutico da música na doença de Alzheimer e em outras formas de demência ganhou validação científica. Os autores de uma análise abrangente publicada em 2020 relataram que "foi demonstrado que a terapia musical pode aprimorar as habilidades cognitivas em indivíduos com demência". A intervenção resultou diretamente em uma melhoria na percepção da qualidade de vida e na redução a longo prazo da depressão. A audição de música provou ser a mais eficaz, com o canto também mostrando resultados promissores, segundo os pesquisadores.

Uma pesquisa que se concentrou exclusivamente na doença de Alzheimer, publicada em 2024, sugere que a terapia musical aprimora a função cerebral em pacientes com Alzheimer. Os resultados do estudo sugerem melhorias na função cerebral geral, comunicação, orientação e memória. Uma meta-análise revelou que a terapia musical também pode ajudar a reduzir a agitação em indivíduos com demência. A equipe de pesquisa analisou 12 artigos acadêmicos e apresentou seus resultados na revista "Frontiers of Psychology".

Workshops para músicos não profissionais

Esses resultados estão sendo implementados, como a Associação Baiana de Música (NBMB). Seu projeto "A Song for You" organiza concertos participativos para indivíduos com demência. Ulrike, uma música que regularmente se apresenta em centros de idosos com sua banda amadora, compartilhou sua experiência, "Em nossos concertos, havia espectadores que pareciam não afetados. Mas canções familiares da infância ou até mesmo cantigas de natal os traziam à vida e eles lembravam as letras."

Músicos amadores também podem participar de workshops organizados pela NBMB, localizada perto de Würzburgo, Alemanha. Em colaboração com a Universidade de Würzburgo-Schweinfurt, eles desenvolveram um guia para recursos musicais digitais.

Medidas preventivas para demência

De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente há 55 milhões de indivíduos vivendo com demência, número previsto para aumentar para 78 milhões em 2030 e 139 milhões em 2050. Embora geralmente associada ao envelhecimento, a demência também pode afetar indivíduos mais jovens, sendo responsável por até 9% dos casos antes dos 65 anos, de acordo com a OMS.

Enquanto antes era considerada quase inevitável, agora há evidências de que a demência pode ser frequentemente prevenida ou pelo menos adiada por meio de várias intervenções. A falta de atividade física, obesidade e diabetes, tabagismo e consumo de álcool, pressão alta, isolamento social, depressão, baixa educação, lesões cerebrais, perda auditiva e poluição do ar são considerados fatores de risco para demência.

A Comissão do Lancet sobre Prevenção, Intervenção e Cuidados da Demência recentemente afirmou que 45% de todos os casos de demência poderiam ser prevenidos ou significativamente adiados. A comissão também identificou dois fatores adicionais potencialmente preveníveis: abordar a perda de visão iminente e gerenciar os níveis altos de colesterol.

Dia Mundial do Alzheimer em 21 de setembro

A demência é um termo guarda-chuva para várias condições que afetam a memória, as habilidades cognitivas e o comportamento. A doença de Alzheimer é responsável por 60-70% dos casos, de acordo com a OMS.

O Dia Mundial do Alzheimer em 21 de setembro visa aumentar a conscientização e defender as necessidades dos pacientes com Alzheimer. Muitas cidades e cidades ao redor do mundo realizam eventos como palestras e concertos beneficentes. De acordo com a Sociedade Alemã de Alzheimer (Berlim), 1,8 milhão de indivíduos na Alemanha sofrem de demência. " Embora não haja cura no momento, o tratamento médico, os conselhos, o cuidado social, o cuidado profissional e muito mais podem empoderar os doentes e suas famílias", afirma a sociedade. "A música é considerada a 'estrada real' para pacientes com demência", enfatiza.

Atualizações atuais:

A Associação Baiana de Música transmitirá um concerto "A Song for You" em 21 de setembro, das 10h30 às 11h30, pelo YouTube.

A Federação Musical Alemã para Coros e Orquestras (BMCO), juntamente com a Universidade Pedagógica de Karlsruhe e a Universidade de Heidelberg, introduziu treinamento específico para coros e conjuntos instrumentais através do projeto "Ficar em forma por mais tempo através da música!". Os conjuntos podem se candidatar a financiamento para projetos musicais até o final de setembro.

