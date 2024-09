O Hezbollah planeia retaliação após a morte do líder, mas as ações subsequentes de Israel têm peso significativo.

Nos próximos 72 horas, os líderes sobreviventes do Hezbollah são esperados para avaliar suas forças, determinar a segurança das comunicações e reuniões, e medir sua resistência enquanto elaboram uma resposta.

O grau de perturbação ao estoque de foguetes do Hezbollah devido à série de ataques aéreos israelenses permanece incerto.

Israel parece possuir inteligência em tempo real sobre as localizações da liderança do Hezbollah, o que provavelmente se estende aos seus locais de armazenamento de munições.

Até agora, os alvos israelenses não sofreram danos substanciais dos ataques de foguetes do Hezbollah. Se a liderança do Hezbollah decidir demonstrar poder militar para elevar a moral e a relevância, tais ataques ainda podem ocorrer. No entanto, se esses esforços falharem devido às interceptações israelenses, isso pode prejudicar ainda mais a reputação do Hezbollah.

A intensidade do desejo do Irã de ser envolvido neste conflito ainda é desconhecida. Sua capacidade de suportar dificuldades tem sido notável nos últimos meses, e pode estar jogando um jogo mais longo. A comunidade internacional deve monitorar de perto a recente mudança no ritmo do enriquecimento de urânio do Irã e temer a perda da luta mais ampla contra a proliferação nesta região volátil.

Os próximos passos do Israel são de importância crucial. Sua superioridade em inteligência, capacidade militar e disposição de suportar a censura internacional permitem que continue os confrontos à vontade. No entanto, isso pode estender um período de duas semanas de ataques intensos em uma perda mais prolongada de prestígio para Israel.

O presidente israelense Benjamin Netanyahu enfrenta uma decisão crucial. A última quinzena pode fortalecer sua imagem doméstica como salvador da segurança, ou ele pode apostar novamente sua reputação em um conflito prolongado sem um objetivo estratégico claro.

Ultimamente, o bem-estar dos civis do Líbano e seus vizinhos do sul exige reconciliação política e um cessar-fogo, independentemente do impacto na atual elite política israelense.

(Versão reescrita do texto fornecido)

O parágrafo discutido trata do estado atual do Hezbollah e do Israel, após uma série de ataques aéreos israelenses. Os líderes do Hezbollah estão avaliando cuidadosamente sua situação, e Israel parece ter informações precisas. O impacto dos ataques israelenses no estoque de foguetes do Hezbollah é incerto, mas Israel não sofreu danos substanciais dos ataques de foguetes do Hezbollah. O Irã pode estar considerando entrar no conflito, enquanto os próximos passos do Israel são cruciais. O bem-estar dos civis do Líbano requer uma resolução imediata.

A comunidade global está de olho na situação no Oriente Médio, dada às ações do Israel e à resposta do Hezbollah. A liderança do Hezbollah está considerando uma resposta que pode incluir demonstrar poder no Oriente Médio para manter a relevância.

Leia também: