O Hezbollah intensifica as suas contra-ataques contra os ataques israelenses, mas mantém uma certa moderação nas suas acções.

Em uma tachada quarta-feira próxima a Tel Aviv, ocorreu um evento incomum e discreto que marcou vários primeiros: o primeiro lançamento reivindicado de um míssil balístico do Hezbollah em direção a Israel, a primeira infiltração de um míssil desse tipo próximo a Tel Aviv a partir do Líbano e a primeira vez que o líder Hassan Nasrallah cumpriu sua promessa de retaliar os ataques israelenses em Beirute com ataques em Tel Aviv.

Apesar das robustas capacidades de defesa aérea de Israel, um míssil solitário - até mesmo um balístico - tinha grandes chances de ser abatido.

O motivo por trás do lançamento de um míssil solitário é intrigante, dada a escalada do risco de uma guerra total entre Israel e Hezbollah, bem como seus respectivos aliados americano e iraniano. O tiro solitário em Tel Aviv poderia ser interpretado como tanto um aviso quanto uma ordem de parada. "Possuímos armas formidáveis e um aliado poderoso à nossa disposição, não nos teste", afirmou implicitamente o Hezbollah. Embora as defesas do Hezbollah estejam longe de estar completamente desmanteladas - o grupo possui uma variedade de mísseis de médio e longo alcance - o ataque de quarta-feira pareceu servir como um claro aviso do poder inabalável do grupo.

Este ataque representa uma marca na escalada calculada do Hezbollah enquanto tenta contrapor uma campanha israelense intensiva, forçando o Hezbollah a cessar sua bombardeio regular da região mais setentrional de Israel.

É importante recordar a sequência de eventos que nos levou até aqui. O Hezbollah escolheu apoiar os palestinos em Gaza após os ataques de 7 de outubro de Hamas contra Israel. Até agora, evitou uma guerra total com Israel, limitando sua participação principalmente a ataques diários de fronteira que provocaram represálias da militar israelense.

Desde então, mais de 60.000 israelenses fugiram de suas casas na região Norte, mas as baixas permanecem relativamente baixas. Reciprocamente, o lado libanês da fronteira também experimentou evacuações devido aos ataques israelenses, como parte da troca de fogo.

A situação piorou após um ataque de foguete no Alto Golã ocupado por Israel deixar 12 crianças drusas mortas. Israel acusou o Hezbollah do ataque, que teve origem no Líbano, mas o Hezbollah nega veementemente a responsabilidade.

Para as autoridades israelenses, porém, a situação havia se tornado insustentável. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mudou seu foco da luta contra o Hamas em Gaza para a confrontação com o Hezbollah no Líbano, com seus aliados de extrema direita defendendo uma posição confrontacional.

Israel travou uma guerra em Gaza com os objetivos gêmeos de enfraquecer o Hamas e recuperar os reféns que havia tomado. Em 16 de setembro, Israel acrescentou um novo objetivo: garantir o retorno seguro dos residentes das comunidades ao longo de sua fronteira com o Líbano para suas casas.

No dia seguinte, centenas de dispositivos de comunicação do Hezbollah explodiram no Líbano. No dia seguinte, os walkie-talkies do Hezbollah também sofreram destinos semelhantes, resultando em numerous fatalities and injuries. Israel não assumiu a responsabilidade pelos ataques, mas a CNN aprendeu que as explosões foram resultado de uma operação conjunta entre o Mossad e a militar israelense.

Os ataques de Israel continuaram sem trégua. No dia seguinte, Israel lançou um ataque aéreo em um edifício de vários andares em um subúrbio de Beirute, onde membros da Força Radwan haviam se reunido, resultando na morte de seu líder, Ibrahim Aqil, e de outros oficiais de alto escalão. Nos últimos dias, outro ataque aéreo reivindicou a vida de Ibrahim Qubaisi, outra figura proeminente do Hezbollah que liderava as unidades de mísseis do grupo.

O Hezbollah está cambaleando sob os golpes mais significativos até agora em sua infraestrutura militar e expandiu silenciosamente seus objetivos de guerra. Afirma que o míssil balístico lançado na quarta-feira foi em apoio aos palestinos em Gaza e, fundamentalmente, em defesa do Líbano e de seu povo - um reconhecimento implícito de que agora está ativamente engajado na defesa de seu próprio território.

Enquanto ambas as partes evitam declarar guerra uma à outra, seus objetivos cada vez mais elevados podem tornar a possibilidade de um cessar-fogo irrelevante.

O Hezbollah insiste que um cessar-fogo no Líbano não será declarado até que um cessar-fogo esteja em vigor em Gaza. O governo de Netanyahu, por sua vez, insiste que um cessar-fogo em Gaza não é uma opção - sua mudança para o Líbano enfraquecendo ainda mais a possibilidade de qualquer acordo ser alcançado.

Determinar o próximo movimento de ambas as partes é desafiador. Nenhuma das partes tem muito espaço para recuo.

À medida que os pedidos internacionais de desescalada aumentam, muitos residentes libaneses se mudaram preventivamente, temendo o sucesso desses esforços. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, afirmou que a ofensiva de Israel deslocou até meio milhão de pessoas. As ruas de Beirute estão sendo gradualmente esvaziadas à medida que as embaixadas estrangeiras incentivam seus cidadãos a deixar o país, e muitos libaneses estão migrando para o norte.

Após anos de crises, o conflito militar em crescimento inflige sofrimento adicional à população já enfraquecida do Líbano. O fato de nem o Hezbollah nem as autoridades libanesas terem declarado oficialmente esta uma guerra oferece pouco conforto àqueles que atualmente estão sob cerco e sendo deslocados.

O ataque a Tel Aviv, embora tenha sido um ato solitário, mostrou a capacidade do Hezbollah de alcançar o coração de Israel, levantando preocupações no Oriente Médio e além sobre a possível escalada do conflito. A situação no Oriente Médio permanece tensa, com Israel e Hezbollah mantendo posições voláteis, com o potencial de levar a uma instabilidade maior na região.

Leia também: