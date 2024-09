O Hezbollah e o Hamas não são entidades idênticas.

A confrontação contra o Hamas tem cobrado um preço nas forças armadas israelenses, com soldados tendo pouco descanso, oficiais militares citando falta de tropas, a economia enfrentando sua maior recessão em anos e aumento da demanda pública por um cessar-fogo e negociação de reféns.

Permanece incerto se Israel decidirá – ou será forçada a – iniciar uma invasão terrestre no Líbano. No entanto, a pergunta persiste: a nação pode sustentar uma segunda frente de batalha?

Desde 8 de outubro, o dia seguinte ao ataque mortal de Hamas a Israel, há trocas Consistentes de fogo na fronteira entre Hezbollah e as forças militares israelenses. Hezbollah começou a atirar em Israel para desafiar o conflito em Gaza, insistindo em um cessar-fogo lá como pré-requisito para pôr fim a suas hostilidades.

As tensões aumentaram recentemente quando Israel feriu várias pessoas em todo o Líbano ao detonar seus rádios e walkie-talkies – dispositivos amplamente usados por Hezbollah. Os aumentos de fogo retaliatório que se seguiram ocorreram.

Se Israel optar por travar uma guerra total contra Hezbollah, analistas militares sugerem que a nação enfrentará um adversário muito mais forte do que Hamas – e incorrerá em custos correspondentes.

"Hezbollah não é Hamas", declarou Yoel Guzansky, pesquisador sênior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS) em Tel Aviv, que serviu no Conselho de Segurança Nacional de Israel sob três primeiros-ministros. Hezbollah é, ele enfatizou, "um estado dentro de um estado" com muito mais capacidades militares avançadas do que seu contraparte em Gaza.

No fim de semana, Hezbollah realizou uma de suas incursões mais profundas em Israel, com relatórios de que as forças militares israelenses sofreram impactos em Kiryat Bialik, Tsur Shalom e Moreshet, perto de Haifa, a aproximadamente 40 quilômetros (25 milhas) da fronteira.

Os confrontos transfronteiriços dos últimos anos já levaram a mais de 62.000 residentes israelenses sendo desalojados de suas casas no norte, resultando na morte de 26 civis israelenses e 22 soldados e reservistas, segundo a mídia israelense. Antes da escalada do fim de semana, mais de 94.000 pessoas haviam sido evacuadas, com mais de 740 mortes do lado do Líbano, incluindo cerca de 500 combatentes do Hezbollah, segundo a Reuters. Os ataques israelenses desde segunda-feira sozinhos já mataram pelo menos outras 558 pessoas e desalojaram 16.500, segundo as autoridades do Líbano.

Alguns dos principais desafios de Israel em um possível conflito escalonado com Hezbollah incluem:

Um adversário mais forte

Aliado regional mais próximo do Irã, o grupo islâmico xiita já exibiu armamentos mais sofisticados no último ano e também se beneficia da profundidade estratégica devido a seus parceiros e aliados em todo o Oriente Médio – em países como Iraque e Iêmen.

Enquanto a força militar de Israel cresceu significativamente desde sua última guerra no Líbano em 2006, quando ainda não possuía seu sistema de defesa Iron Dome, as armas de Hezbollah também evoluíram.

Estimativas sugerem que Hezbollah mantém entre 30.000 e 50.000 soldados, mas, no início deste ano, seu líder Hassan Nasrallah declarou que seu número de membros ativos, incluindo combatentes e reservas, ultrapassa 100.000. Hezbollah é adicionalmente acreditado em possuir entre 120.000 e 200.000 foguetes e mísseis.

Sua maior arma militar é o míssil balístico de longo alcance, com estimativas de que possui milhares, incluindo mais de 1.500 mísseis de precisão com alcance de 250–300 quilômetros (155–186 milhas).

Durante o ataque do fim de semana, Hezbollah afirmou ter atingido a base aérea de Ramat David com mísseis Fadi 1 e Fadi 2, armas mais poderosas believed to have been employed for the first time. A base fica a cerca de 30 milhas da fronteira do Líbano.

O exército israelense não respondeu a pedidos de comentários sobre se a base foi afetada. Os serviços de emergência israelenses relataram três vítimas resultantes dos ataques.

Behnam Ben Taleblu, pesquisador sênior do think tank Fundação para a Defesa das Democracias em Washington DC, especializado no Irã e seus proxies, sugeriu que "o peso da ogiva desses projéteis é semelhante ao do pesado Burkan IRAM (munição aprimorada de foguete) pela primeira vez introduzido no inverno passado contra Israel pelo Hezbollah, mas a uma distância significativamente maior".

Os ataques de Hezbollah usando esses projéteis, segundo Ben Taleblu, "representam uma maneira para o grupo manter sua credibilidade sem sacrificar sua liderança após os ataques de comunicação e o ataque a líderes seniores na semana passada pelo Israel".

Mizrahi sugeriu que grande parte da capacidade de Israel de engajar uma guerra em duas frentes depende do apoio dos EUA.

"O IDF (Forças de Defesa de Israel) pode lutar em ambas as frentes por um período prolongado, e possuímos as capacidades para executá-lo, desde que obtenhamos munição dos americanos", afirmou Orna Mizrahi, especialista em Hezbollah do INSS, acrescentando que, em caso de guerra total, os EUA provavelmente interviriam para apoiar Israel.

Israel também desfruta de uma vantagem substancial de inteligência, especialmente evidente nos recentes ataques surpreendentes às comunicações do Hezbollah.

Analistas militares e autoridades militares citadas em fontes de notícias israelenses afirmam que as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão enfrentando escassez.

No início do conflito contra o Hamas, o exército convocou cerca de 295.000 reservistas para reforçar seus números. No entanto, esse número está abaixo do necessário.

Os conflitos em Gaza e outros locais também colocaram um grande peso nos soldados, com 715 mortos desde 7 de outubro, incluindo os do norte.

"Este é o conflito mais longo de sua história, mais longo do que a Guerra da Independência em 1948", afirmou Guzansky, acrescentando que esse é o objetivo do Hezbollah e do Irã, "para enfraquecer gradativamente Israel".

"Para lançar foguetes diariamente, em uma escala menor, e para exaurir o IDF, para sobrecarregar o IDF", ele opinou.

Uma economia enfraquecida

Israel's economy tem sofrido gravemente devido ao conflito em andamento em Gaza, levando um forte golpe desde o início dos hostilidades em 7 de outubro. Milhares de empresas foram impactadas à medida que reservistas deixam suas vidas civis para servir, e a economia do país está testemunhando uma severa contração.

"It's disastrous for the Israeli economy, for the Israeli society," Guzansky comentou, enfatizando que as repercussões persistirão por anos.

Entre os 38 países na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Israel exibiu a maior desaceleração econômica entre abril e junho deste ano, de acordo com o relatório trimestral da organização.

De acordo com as estatísticas da OCDE, a economia de Israel levou um golpe de 4.1% nas primeiras etapas do conflito em Gaza, e a contração continuou, embora a um ritmo mais lento, ao longo do primeiro e segundo trimestres de 2024.

A economia encolhendo coincide com um aumento exponencial no gasto militar de Israel. No início deste ano, Amir Yaron, governador do banco central de Israel, previu que o conflito custaria a Israel entre 2023 e 2025 cerca de 253 bilhões de shekels israelenses (US$ 67 bilhões), como relatado pela mídia israelense. Este valor equivale a cerca de 13% do PIB de Israel, além de sua despesa militar regular, que tem consistentemente pairado entre 4.5% e 6.5% do PIB, de acordo com dados do Banco Mundial.

A escalada do conflito também afetou a classificação de crédito de Israel, tornando o empréstimo mais caro para o país, com várias agências de classificação de crédito baixando-a desde o início do conflito.

A agência de classificação de crédito Moody's afirmou no mês passado que uma guerra total com Hezbollah ou Irã poderia ter "substanciais implicações de crédito para emissores de dívida israelenses."

Uma crise de legitimidade

Uma segunda frente, especialmente uma que poderia infligir mais danos a Lebanon do que a Israel, poderia servir como um golpe final para vários países já céticos em relação ao envolvimento de Israel em Gaza, argumentaram especialistas.

A simpatia global que Israel recebeu inicialmente após os hostilidades de 7 de outubro se transformou em críticas pontuais à medida que Israel agora enfrenta acusações de crimes de guerra e genocídio em tribunais internacionais, que nega veementemente.

Em casa, embora o apoio ao conflito em Gaza tenha crescido entre os israelenses no início, as pesquisas indicam que tem diminuído nos últimos meses.

Quanto a uma guerra contra Hezbollah, os israelenses apresentam uma visão dividida.

Uma pesquisa publicada pelo think tank Instituto Democrático de Israel em julho revelou que 42% dos israelenses acreditam que seu país deveria buscar um acordo diplomático com Hezbollah, apesar do potencial para mais conflitos, enquanto 38% acreditam que Israel deveria buscar uma vitória militar contra o grupo, mesmo que isso signifique danos significativos às áreas civis.

Apesar das opiniões divergentes, agora há menos apoio para uma guerra contra Hezbollah em comparação com as respostas no final de 2023, indicou a pesquisa.

Guzansky afirmou que a pressão pela guerra pode ser mais palpável no norte de Israel, onde "pessoas que perderam seus negócios, famílias (estão) separadas... pessoas (estão) morrendo."

Muitos desses moradores, que viveram perto da linha de frente por quase um ano, acreditam que "apenas uma guerra em grande escala pode alterar a realidade no norte," ele acrescentou.

Diante das tensões em andamento com Hezbollah, surgem preocupações sobre a sustentabilidade de outro conflito para Israel. O Oriente Médio, sendo a região de operação do Hezbollah, está intimamente ligado a essa situação.

Além disso, a complexidade de uma possível guerra contra Hezbollah se torna evidente quando se considera suas capacidades militares avançadas e profundidade estratégica, graças a seus parceiros e aliados em todo o Oriente Médio, como Iraque e Iêmen.

