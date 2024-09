O governo define a estratégia para a formação padronizada de auxiliares de enfermagem.

A regulamentação iminente para a formação de assistentes de enfermagem vai substituir os 27 programas de treinamento distintos em vários estados, como anunciado. Também visa reconhecer as competências de profissionais de enfermagem internacionais em circunstâncias específicas. Em alguns cenários, a duração do treinamento pode ser reduzida para um ano, e a educação parcial também é uma opção. Geralmente é necessário um diploma de ensino médio, mas isenções também são concedidas.

O Ministro da Saúde, Karl Lauterbach (SPD), afirmou: "Esta lei vai aprimorar e padronizar a formação de assistentes de enfermagem, facilitando a entrada no setor de enfermagem. Ajuda a aliviar a carga da força de trabalho de enfermagem, atrair mais pessoas para a profissão e melhorar a atração do mercado de trabalho de enfermagem para profissionais estrangeiros."

A Ministra da Família, Lisa Paus (Verdes), considerou isso "uma pedra angular estratégica para o cuidado de longo prazo". Ela declarou: "Isso é ótima notícia para todos envolvidos no cuidado, recebimento de cuidados ou que possam precisar de cuidados no futuro. Haverá mais flexibilidade para atender à crescente necessidade de mais profissionais de enfermagem. A duração do treinamento pode ser reduzida, especialmente para aqueles com experiência profissional relevante."

Todos os trainees agora terão direito a um salário justo, o que também deve aumentar a atração da profissão de enfermagem. De acordo com os ministérios, atualmente apenas metade dos candidatos a trainees de assistentes de enfermagem se qualifica para uma bolsa de treinamento.

O currículo incluirá estágios obrigatórios em cuidados de longo prazo estacionários, cuidados de longo prazo ambulatoriais e cuidados de emergência estacionários. Aqueles que interromperam sua formação profissional de enfermagem de acordo com a Lei da Profissão de Enfermagem poderão receber crédito pelas seções concluídas para obter uma qualificação de assistente de enfermagem.

A nova regulamentação ajudará a corrigir as falhas dos programas atuais de treinamento de assistentes de enfermagem, pois visa aprimorar e padronizar o treinamento. Com a duração reduzida do treinamento e opções de educação parcial, pessoas com experiência relevante podem encontrar mais fácil entrar na profissão de enfermagem, abordando a atual escassez.

