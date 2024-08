O Governo britânico defende um aumento substancial no número de migrantes que são enviados de volta.

Segundo o artigo de jornal, o projeto deve durar três anos e afetará pessoas sem permissão de residência válida de onze países, incluindo Albânia, Bangladesh, Índia, Iraque e Vietnã. A empresa é dita ajudar esses imigrantes a obter suprimentos essenciais e oportunidades de emprego em seus países de origem, bem como ajudar a localizar membros da família.

Recentemente, a Secretária do Interior Yvette Cooper anunciou o objetivo do governo para uma "melhora significativa" nas deportações compulsórias. Artigos de notícias indicam que o governo planeja ter aproximadamente 14.000 pessoas saindo do Reino Unido até o final do ano.

Até agora neste ano, mais de 20.000 pessoas navegaram o Canal da Mancha em pequenos barcos, ligeiramente ultrapassando os números do ano passado, mas ficando abaixo dos números de 2022. De acordo com estatísticas divulgadas na semana passada, cerca de 119.000 pessoas estavam pendentes de processamento de pedido de asilo até o final de junho.

