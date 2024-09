- O gerente Nagelsmann declara formalmente: Kimmich segue os passos de Gündogan

Joshua Kimmich foi escolhido como novo capitão da seleção alemã de futebol por Julian Nagelsmann. O jogador de Munique, de 29 anos, assume o posto de Ilkay Gundogan, como era esperado, e liderará a equipe da DFB rumo à Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Gundogan decidiu se aposentar do futebol internacional após a Euro em casa. Nagelsmann nomeou Antonio Rüdiger e Kai Havertz como segundos comandos de Kimmich.

Como Nagelsmann declarou durante a reunião da seleção nacional na quartel-general em Herzogenaurach, "O capitão é a voz da equipe. Escolhemos jogadores com uma forte ligação."

Nagelsmann acrescentou ainda, "Dado que Josh foi um dos três capitães durante a Euro, é lógico que seja a primeira escolha quando os outros não estão disponíveis." Kimmich é descrito como alguém que "se esforça ao máximo, às vezes até além do necessário, e sempre busca a vitória."

Kimmich fará sua primeira aparição oficial como capitão na estreia da Liga das Nações contra a Hungria no próximo sábado (8:45 PM/ZDF), em Düsseldorf. Ao contrário do FC Bayern Munich, o jogador de 29 anos manterá sua função como lateral direito na seleção nacional, sem retornar ao meio-campo: "Kimmich estabeleceu um padrão alto como lateral direito durante a Euro", como indicado por Nagelsmann.

Tornar-se líder da equipe ainda é uma grande honra para Kimmich em sua já extensa carreira na DFB. O dedicado futebolista fez sua estreia na seleção nacional no teste da Euro contra a Eslováquia em maio de 2016, resultando em uma derrota por 1-3. Ele também foi incluído no campeonato seguinte na França.

Uma mistura de vitórias e decepções na Copa das Confederações

Após a vitória na Copa das Confederações com uma equipe jovem na Rússia em 2017, o caminho parecia pavimentado para mais sucessos notáveis. No entanto, a trajetória de Kimmich no torneio foi marcada por infortúnios. Saídas prematuras da Copa do Mundo em 2018 e 2022, assim como decepções na Euro em 2021 - as dificuldades enfrentadas pela equipe da DFB estavam intimamente ligadas ao nome de Kimmich. A Euro em casa, marcada por apresentações impressionantes, uma atmosfera positiva e, finalmente, uma saída infeliz nas quartas de final contra a Espanha no verão, deve servir como ponto de virada. As reivindicações de liderança de Kimmich já haviam sido demonstradas anteriormente, como durante o mandato de Manuel Neuer como vice.

Alcançar o clube dos 100 é alcançável neste verão

A promoção é merecida. Com 91 aparições internacionais, Kimmich lidera a atual equipe de Nagelsmann. Neste verão, ele poderá potencialmente ingressar no clube dos 100. Rüdiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40) o seguem de perto, com ter Stegen pronto para substituir Manuel Neuer como goleiro principal. O goleiro, junto com Jonathan Tah, Pascal Gross e Niclas Füllkrug, faz parte do novo conselho da equipe.

A liderança de Kimmich no futebol ficou evidente durante a Euro, quando ele demonstrou um forte desempenho e uma atmosfera de equipe positiva. Após ser escolhido como capitão, ele liderará a equipe alemã rumo à Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de inverter a mistura de vitórias e decepções que marcaram sua carreira até agora.

