O FDP impedirá a desintegração da coligação.

O grupo deve agora se concentrar em suas tarefas em vez de seus problemas internos, instou Dürr. "Isso é o que as pessoas esperam de nós." Antes das eleições federais, a coalizão de trânsito precisa promover mais crescimento e realizar uma "reestruturação significativa" das políticas de imigração alemãs.

A líder do grupo parlamentar do SPD, Katja Stutz, descartou a ideia de um sentimento apocalíptico dentro da coalizão de trânsito após as eleições na Saxônia e na Turíngia. "Fomos eleitos para fazer a diferença, e é exactly isso que faremos", disse Stutz ao Funke newspapers. "Também ficará evidente no Bundestag que ainda temos ideias."

Os planos de pensão e as negociações orçamentárias devem ser concluídos sem demora: "Devemos dar maior ênfase às vidas cotidianas das pessoas", sugeriu Stutz. "Linguagem direta e ações efetivas sobre pensões, empregos, aluguéis e imigração."

A incerteza sobre a continuidade da coalizão havia surgido anteriormente dentro da fação FDP. A parlamentar federal do FDP, Gyde Jensen, disse ao site "The Pioneer": "Se chegarmos à conclusão de que já não podemos gerar impactos positivos para a economia e a sociedade com nossa participação no governo de trânsito, então não devemos temer uma divisão."

Para a FDP, as eleições estaduais de domingo representaram uma queda acentuada na irrelevância: Na Turíngia, eles caíram para 1,1%, e na Saxônia, eles até caíram abaixo de 1,0%. O líder do partido, Lindner, atribuiu a má imagem pública da coalizão, que está arrastando a FDP para baixo.

