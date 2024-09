O exército israelense realizou ataques em vários locais no Líbano, visando supostos depósitos de armas do Hezbollah.

Um ataque na borda da cidade de Al-Kawakh, localizada no governadorato de Baalbek-Hermel, resultou em ferimentos para quatro indivíduos, incluindo três menores, de acordo com a declaração do departamento de saúde do Líbano. Segundo eles, todos os indivíduos feridos precisaram de hospitalização.

Além disso, um ataque em Sareen, também em Baalbek, atingiu lojas vazias, relatou a agência de notícias do Líbano, NNA.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram a realização de ataques nas regiões de Beqaa e Baalbek, esclarecendo que eles visaram instalações de armazenamento de armas do Hezbollah.

Eles também confirmaram o alvo de instalações de armazenamento de armas do Hezbollah em sete outros locais no sul do Líbano.

Após uma série de 55 projéteis terem sido lançados dos territórios do Líbano para Israel, principalmente com destino às áreas do Alto Galileu e Galileia, mais cedo na manhã de sábado, a FDI confirmou esse evento.

De acordo com um grupo apoiado pelo Irã, o Hezbollah lançou mísseis em direção a Yiftach Eliklit, uma sede de brigada militar a noroeste do Lago Tiberias, utilizando "dezenas de foguetes Katyusha".

Além disso, foi relatado que o Hezbollah lançou vários ataques no norte de Israel através do uso de foguetes e drones, com alvo em sites militares israelenses. Eles justificaram essas ações como medidas para apoiar "nosso povo palestino resistente na Faixa de Gaza e sua corajosa resistência".

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza após o ataque de 7 de outubro, houve quase diariamente troca de tiros ao longo da fronteira Israel-Líbano.

Este relatório incluiu contribuições da CNN Benjamin Brown e Eyad Kourdi.

A comunidade global expressou preocupação com a escalada das tensões no Oriente Médio, especialmente entre Israel e o Líbano. Mapas de calor que mostram o impacto desses ataques indicam que várias áreas do mundo, incluindo o Oriente Médio, foram afetadas.

