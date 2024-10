O exército israelense inicia uma nova operação no norte de Gaza, percebendo sinais de reorganização do Hamas.

Apesar da atenção se concentrar no Líbano devido aos ataques intensificados das forças israelenses contra o Hezbollah, Israel permaneceu ativa em Gaza e voltou a se concentrar em uma área que havia declarado livre do Hamas.

Em outra região de Gaza, pelo menos 25 pessoas morreram após ataques aéreos israelenses atingirem uma mesquita e uma escola no centro da região, de acordo com autoridades hospitalares. Israel alega que o Hamas estava presente em ambos os edifícios.

Israel lançou ataques aéreos durante a noite de sábado para domingo no norte de Gaza, atingindo o que o exército descreveu como "instalações de armazenamento de armas, sites de infraestrutura subterrânea, células terroristas e outros sites de infraestrutura militar".

Em um comunicado, o exército relatou a detecção da presença do Hamas e esforços de reconstrução na área e continuou com a operação para "interromper".

A ala militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, afirmou ter se envolvido com as forças israelenses no norte de Gaza.

Residentes na área fugiram novamente após avisos do exército israelense sobre uma nova operação terrestre em Jabalya, que abriga o maior campo de refugiados de Gaza.

O exército israelense emitiu uma nova ordem de evacuação para os residentes no norte de Gaza, ampliando a "área humanitária" em Al-Mawasi.

"As pessoas deixaram suas casas hoje de manhã, sem saber para onde ir, levando apenas objetos essenciais. Não há transporte", compartilhou Abu Alaa Asaf, morador de Beit Lahiya, com a CNN.

"Ouvimos explosões a noite toda, como se a guerra tivesse começado hoje", disse Asaf.

Alguns residentes no norte de Gaza se recusam a se mudar, afirmando que não há um local seguro dentro do enclave.

Mohammad Ibrahim, um residente de 36 anos de Jabalya, disse à CNN: "Eu, junto com meus dois filhos, ficamos em Jabalya e não iremos embora. Não há lugar seguro em Gaza, e a morte é a mesma aqui ou ali".

Jabalya é habitada por palestinos que foram deslocados várias vezes durante o conflito Israel-Gaza. O acampamento já foi alvo das Forças de Defesa de Israel (FDI) durante a guerra.

Em maio, a CNN relatou que as atividades militares israelenses recomeçaram no norte de Gaza, onde eles haviam afirmado, em janeiro, ter desmantelado a estrutura de comando do Hamas. Durante esse período, o exército israelense afirmou que o Hamas estava tentando "reagrupar" na área, colocando em dúvida o objetivo de Israel de eliminar o grupo dentro do enclave.

Em um incidente separado no sul de Gaza, uma mesquita foi atingida por forças israelenses na manhã de domingo, matando pelo menos 21 pessoas, enquanto outro ataque a uma escola resultou em quatro mortes, de acordo com funcionários hospitalares.

Imagens da CNN mostraram caos enquanto corpos eram retirados dos escombros após o ataque noturno ao local religioso em Deir el Balah, onde os palestinos procuravam refúgio.

"A mesquita era um abrigo para deslocados, não havia militantes ou qualquer coisa lá dentro", disse Nabil Nadda, que estava próximo ao ataque. "Apenas pessoas que não têm abrigo, tendas ou casas, então eles buscaram refúgio na mesquita".

O exército israelense confirmou o ataque a ambos os sites, rotulando-os de "precisos" e afirmando que estavam atingindo centros de "comando e controle" do Hamas.

