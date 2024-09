- O ex-CEO da Volkswagen, Winterkorn, será julgado pelo caso dos escândalos de emissões de diesel.

No julgamento do escândalo "Dieselgate" da Volkswagen, Martin Winterkorn, o ex-CEO, comparece ao Tribunal Regional de Braunschweig. Ele entra rapidamente na sala de audiências para atender aos fotógrafos. As principais acusações contra ele incluem fraude comercial, manipulação do mercado e perjúrio, que são tratadas pela Câmara de Crimes Econômicos.

Havia preocupações em torno da participação de Winterkorn no julgamento devido a seus problemas de saúde. Na manhã de terça-feira, ele apareceu doente e com uma notável manca. Ao responder a perguntas sobre sua saúde, ele garantiu: "Estou bem hoje."

Foram agendadas 88 datas de julgamento para esse longo processo judicial, esperado para ser concluído em setembro de 2025. Inicialmente, era para começar com a leitura da acusação, mas cada acusação, com mais de 600 páginas, levaria aproximadamente duas horas para apresentar os pontos fundamentais.

O escândalo Dieselgate foi revelado em setembro de 2015, após investigações de autoridades ambientais e especialistas dos EUA, levando à renúncia de Winterkorn. Ele assumiu a responsabilidade política pelo assunto, mas insistiu em sua inocência em relação a qualquer atividade criminal. A presunção de inocência legal se aplica neste caso.

Apesar da complexidade do caso, a Alemanha permanece como local do julgamento devido à nacionalidade alemã de Winterkorn. Após a conclusão do julgamento, Winterkorn pode retornar à sua cidade natal na Alemanha.

