O discurso do líder do Hezbollah sugere uma facção cada vez mais empurrado para operações secretas.

A segunda indicação foi que o discurso de Nasrallah – seu primeiro pessoalmente desde que duas rodadas de ataques explodiram centenas de dispositivos de comunicação do Hezbollah nas últimas semanas – poderia ter sido gravado previamente.

O comandante da poderosa organização terrorista não havia proferido um discurso pessoal desde o início do conflito em grande escala do Líbano com Israel em 2006. No entanto, ele costuma tomar medidas para autenticar que suas transmissões estão sendo ao vivo. Por exemplo, durante seu discurso do mês passado, Nasrallah fez referência aos dois estrondos supersônicos resultantes de aviões israelenses quebravam a barreira do som sobre Beirute. Esses eventos ocorreram momentos antes do início de seu discurso.

A transmissão desta quinta-feira foi anunciada como ao vivo, mas os espectadores começaram a ter dúvidas após a marca de 20 minutos, após o lançamento de flares por Israel sobre Beirute e os subsequentes estrondos que abalaram a cidade. Apesar do barulho intenso, Nasrallah não demonstrou reação e não mencionou o incidente durante seu discurso.

Os aviões israelenses pareceram querer enfatizar o sucesso dos ataques de terça e quarta-feira nos dispositivos de comunicação do Hezbollah, que pareciam ter empurrado o grupo para um esconderijo ainda mais profundo.

"Sem sombra de dúvida, sofremos uma derrota significativa", declarou Nasrallah em seu discurso desta quinta-feira. "Este é um evento sem precedentes na história da resistência no Líbano, bem como na história do Líbano em geral. Pode também ser um desenvolvimento sem precedentes na história dos confrontos com o inimigo israelense em toda a região."

Milhares de pequenas explosões sacudiram os pertences e moradias dos membros do Hezbollah nos dias anteriores, atingindo rádios portáteis na terça-feira e walkie-talkies na quarta-feira. No total, as explosões resultaram em pelo menos 37 mortes, incluindo crianças, e quase 3.000 feridos. A operação, caracterizada por sua estranheza e escala, pegou o Hezbollah de surpresa, dada sua preferência por tecnologias de comunicação analógicas para evitar a infiltração israelense usando celulares.

Nasrallah prometeu retaliação, mas não entrou em detalhes. O ataque "será respondido com uma resposta apropriada e punição adequada, de maneiras que eles esperam e não esperam", afirmou.

No entanto, ele continuou com um tom visivelmente abatido. "Como esta batalha foi conduzida por forças invisíveis, permita-me modificar minha abordagem", disse ele.

"A resposta chegará. Sua natureza, alcance, momento e local... estas são coisas que vamos manter para nós mesmos", acrescentou. "Dentro de nosso círculo mais íntimo, até mesmo dentro de nós mesmos, porque estamos atualmente na parte mais precisa, sensível e profundamente significativa da batalha."

Nasrallah tentou aliviar o discurso sombrio destacando os supostos ganhos táticos de quase um ano de confrontos com as forças israelenses ao longo da fronteira do Líbano-Israel. Ele também prometeu continuar a atacar posições israelenses até que a ofensiva israelense em Gaza chegasse ao fim.

"Temos dito isso há 11 meses; podemos estar nos repetindo, mas esta declaração vem após esses dois grandes reveses, após todos esses mártires, feridos e sofrimento", afirmou Nasrallah de forma definitiva. "Repito inequivocamente: não importa os sacrifícios, consequências ou cenários futuros, a resistência no Líbano continuará a apoiar Gaza."

Em resposta às ameaças israelenses de estabelecer uma zona de segurança na região da fronteira libanesa-israelense, Nasrallah adotou uma postura confrontacional, demonstrando sua disposição para que soldados israelenses entrassem na região, onde os militantes do Hezbollah aproveitariam a oportunidade para contra-atacar.

Enquanto isso, no Líbano, as pessoas ainda estão lidando com os ataques que inundaram os hospitais com indivíduos feridos, principalmente aqueles com feridas profundas nos olhos e no rosto.

Após os ataques, o Hezbollah provavelmente se retirará ainda mais para o sigilo e reorganizará suas estratégias. Durante o conflito de 2006, a televisão Al-Manar continuou a operar durante todo o conflito de 34 dias, apesar da intensa bombardeio israelense.

As transmissões ao vivo sempre foram vistas como um símbolo de desafio contra a espionagem israelense pelo Hezbollah, e sua capacidade de continuar transmitindo sob tais adversidades tinha sido uma fonte de orgulho para a organização. No entanto, os ataques desta semana nos dispositivos de comunicação do grupo estilhaçaram sua aura de invencibilidade. O Hezbollah – que significa "Partido de Deus" – teve que enfrentar a realidade de sua vulnerabilidade aumentada.

A controvérsia em torno do discurso de Nasrallah levou alguns analistas a questionar as capacidades do Hezbollah no Oriente Médio, dada a atenção do mundo às ações do grupo. Apesar dos reveses, o Hezbollah permanece um jogador significativo na política regional, influindo nos eventos do Oriente Médio e além.

Leia também: