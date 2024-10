O comércio interafricano aumentará excessivamente, prevê o Secretário-Geral da Área de Livre Comércio Continental Africano para a próxima meia década.

O objetivo é estimular o crescimento financeiro, o comércio entre países africanos e investimentos em toda a continente. Apesar de ter sido estabelecido em fevereiro de 2020, a implementação do acordo tem sido lenta. Geralmente, os países africanos comércio mais com nações estrangeiras do que entre si. Infraestrutura inadequada, financiamento insuficiente e má governança são frequentemente citados como culpados.

Esta semana, líderes do setor público e privado da África se reunirão em Kigali, Ruanda, para a segunda edição do Fórum de Negócios do AfCFTA, conhecido como Biashara Afrika, para discutir os desafios e potenciais benefícios da área de livre comércio. Antes do encontro, a CNN conversou com Wamkele Mene, Secretário-Geral do AfCFTA, sobre como superar esses obstáculos.

A conversa a seguir foi condensada e aclarada para clareza e concisão.

Eleni Giokos: Quando assumiu o cargo de Secretário-Geral, esperava que seria tão desafiador estabelecer normas em toda a continente? E qual foi o aspecto mais difícil de reunir tudo isso?

Wamkele Mene: Acho que ninguém poderia ter imaginado quão difícil e de grande escala seria a tarefa. Um dos desafios que a torna difícil e continuará sendo difícil por muito tempo é nosso mercado fragmentado. Temos 47 partes contratantes do acordo que estabelece o AfCFTA. Esperamos que os países restantes ratifiquem em breve. Dentro desses 47, temos 42 moedas. Temos países com PIB per capita de $110 e, na outra extremidade do espectro, um com $25.000. Temos países menos desenvolvidos, terrestres e com políticas macroeconômicas diferentes. Integrar e criar um mercado único é incrivelmente difícil quando se tem tamanha diversidade.

EG: Como o AfCFTA tem progredido desde sua criação, considerando que foi introduzido no continente?

WM: Fomos estabelecidos no meio da pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2020. Em março de 2020, todo o continente africano fechou – fronteiras, aeroportos e assim por diante. Nos primeiros seis a nove meses do ano, foi quase impossível realizar muito.**

Agora, concluímos todos os protocolos do acordo – ou seja, a estrutura legal – incluindo áreas difíceis como comércio digital, regras de origem para conteúdo local em têxteis e vestuário, e setores automotivos, bem como criar um sistema de resolução de disputas para um continente inteiro de 47 países negociando sob o AfCFTA. Essas regras são os fundamentos do comércio, e estou satisfeito que agora estamos passando da negociação dessas regras para a implementação delas.

EG: Em 2022, sete países foram selecionados para piloto do Acordo de Livre Comércio Continental Africano. Como está progredindo, como está sendo implementado, estão vendo resultados frutíferos?

WM: Em 2022, sete países estavam preparados. Quando dizemos "preparados", queremos dizer que eles colocaram em prática os sistemas aduaneiros necessários, integraram o AfCFTA em suas regulamentações nacionais. Em outubro, 37 países estarão prontos para negociar sob as regras e benefícios.**

EG: Muitos do setor privado dizem que não sentem os efeitos do Acordo de Livre Comércio Continental Africano. Eles argumentam que não está funcionando efetivamente. Qual é sua resposta a isso?

WM: Estamos integrando um mercado de 47 países. O setor privado é essencial para o sucesso da integração do mercado no continente e é responsável por impulsionar o comércio. O que eu diria a eles é que estamos desmontando 60 anos de fragmentação do mercado. Não acontecerá da noite para o dia. Tomamos como modelo a União Europeia, que é amplamente considerada o modelo de integração de mercado mais bem-sucedido do mundo hoje, mas ainda enfrenta desafios, 31 anos após sua criação.**

EG: Aliko Dangote falou sobre o fato de precisar de 35 vistos para viajar pela África. Se o homem mais rico da África não pode se mover livremente, quem pode? Como isso afeta os negócios transfronteiriços?

WM: É uma barreira e limitação formidável para o comércio e investimento intra-africano. Até agora, apenas quatro países ratificaram o protocolo da União Africana sobre livre circulação de pessoas – apenas quatro. Há forte resistência à promoção da circulação de pessoas em alguns países devido a preocupações emocionais ou, em alguns casos, legítimas de segurança nacional. Temos que trabalhar diligentemente para persuadir os países a adotar a mesma abordagem à livre circulação enquanto levamos em conta suas preocupações de segurança nacional.**

EG: Podemos mesmo ter essa conversa sobre integração se não priorizarmos o desenvolvimento de infraestrutura que conecta o continente?

WM: É preciso mais investimento em infraestrutura para que a África tenha a infraestrutura necessária para que os bens se movimentem através das fronteiras de forma suave, eficiente e de acordo com as regras acordadas. Esperamos a iminente operacionalização do corredor de Lobito (um projeto de ferrovia que conecta Angola, Zâmbia e a República Democrática do Congo). Esperamos que esses corredores de comércio construídos em infraestrutura de ponta melhorem significativamente o comércio intra-africano.**

Não é só sobre as regras comerciais, é sobre configurar as ligações de cadeia de suprimentos, a configuração de transporte e logística que fomentará o comércio.

EG: Daqui a cinco anos: Que tipo de conversa acha que teremos sobre nossa situação?

WM: Acho que o que aprendi nos últimos quatro anos me ensinou a ter extrema paciência. Se pudermos aumentar o comércio intra-africano de cerca de 15% para 25% ou até mesmo 30%, em cinco anos, isso seria uma vitória importante.

Acredito que poderíamos até dobrar o comércio intra-africano nos próximos cinco anos, desde que trouxéssemos os ferramentas apropriadas. Portanto, estou dizendo que precisamos resolver os sistemas de pagamento, facilitar o envio de dinheiro através da África, especialmente nas rotas comerciais entre a África Central, Oriental e Setentrional. Depois, precisamos ter a infraestrutura para apoiar o comércio, especialmente nos corredores comerciais cruciais. Por fim, precisamos ter a vontade política e os acordos comerciais negociados para estabelecer o mercado único. Acredito que conseguiremos.

Em '18, havia muitas pessoas, até mesmo na própria África, falando que esses africanos nunca parariam de negociar e que o Acordo de Comércio Livre da África (AfCFTA) nunca seria assinado. Claro, o AfCFTA foi assinado na Ruanda naquele mesmo ano. Eles disseram que não seria ratificado, mas um ano depois, foi – agora 47 países o ratificaram. Agora eles estão dizendo que não será implementado. Em outubro, 37 países mostrarão como fazer isso, exibindo os bens e certificados de comércio que estão trocando. Em cada marco, é como se estivéssemos mudando os postes de gol.

