O colchão, cujo preço é de 2000 euros, foi avaliado apenas como "satisfatório" durante a avaliação do produto.

Para garantir uma boa noite de sono e uma boa saúde, a escolha certa de roupas de cama é fundamental. Infelizmente, más práticas de sono muitas vezes atrapalham isso, com fatores como tempo excessivo em frente à tela, abuso de substâncias ou estresse mental contribuindo para o problema. Ou simplesmente devido a uma roupa de cama inadequada. Recentemente, um teste foi realizado em vários colchões para identificar as melhores opções. Este teste avaliou cinco colchões de molas e seis de espuma, todos com medidas de 90 x 200 cm e com preços entre 160 e 2000 euros. Nenhum modelo apresentou resultados abaixo da média.

Em seguida, os testadores refletiram sobre o que faz um bom colchão. Na opinião do Teste, não é a camada de viscoelástico que muitos fabricantes estão promovendo atualmente. Embora a espuma de memória seja dita conformar-se perfeitamente ao formato do corpo, os testadores não encontraram diferença significativa no conforto ou distribuição de pressão entre colchões com e sem essa camada.

Uma Decepção Cara

O colchão mais caro do teste, com um preço alto de 2000 euros, é feito inteiramente de espuma de memória. No entanto, fica aquém dos vencedores, Receiving a mere "satisfactory" score of 2.9. Ponderando mais de 25 kg, o "Tempur ProCool Quilt" não possui alças, o que o torna quase impossível de transportar ou virar. O Teste o considerou pouco conveniente.

Além disso, ele contém altos níveis de piritiona de zinco, uma substância prejudicial que pode afetar a fertilidade, de acordo com a Agência Europeia de Substâncias Químicas. Além disso, suas propriedades de descanso são medíocres.

Colchão de Molas Acessível

Quando se trata de encontrar descanso, o confiável colchão de molas muitas vezes vem à mente. Conhecido por sua excelente transporte de umidade e baixa retenção de calor, é particularmente benéfico para aqueles que suam muito e тех, que facilmente superaquecem.

Entre os colchões de molas, o "Ikea Valevåg" se destacou. Com um preço de apenas 199 euros, é o melhor e mais acessível dos recém-testados, Receiving a high-quality rating of 1.9. Ele apoia bem todos os tipos de corpo em posições de lado e costas, e recebe excelentes avaliações em durabilidade, cobertura e saúde e meio ambiente.

Por outro lado, colchões de espuma são tipicamente mais leves, oferecem boa elasticidade pontual e são adequados para aqueles com alergias. Neste segmento, o "Max Foam by Fan von f.a.n." e "Bodyguard Anti-Kartell Matratze von Bett1.de" são notáveis. Ambos custam 199 euros, mas o último custa um pouco mais, 249 euros. O "Max Foam by Fan von f.a.n." oferece as melhores propriedades de descanso para todos os tipos de corpo entre os novatos, exceto para indivíduos grandes e pesados.

Ao deitar-se, é importante notar que os dorminhocos de lado devem manter uma profundidade semelhante para os ombros e quadris, evitando afundamento excessivo. Os dorminhocos de costas devem evitar sentir-se como se estivessem deitados em uma rede. Afinal, o fator mais importante na compra de um colchão é um teste de deitar-se completo para garantir que ele atenda às suas necessidades específicas.

Apesar da promoção de camadas de viscoelástico por muitos fabricantes, os testadores não encontraram diferença significativa no conforto ou distribuição de pressão entre colchões com e sem essa característica, enfatizando a importância de se concentrar em outros fatores que contribuem para uma boa noite de sono, como o tratamento de transtornos do sono.

No entanto, é importante mencionar que alguns colchões podem conter substâncias prejudiciais, como o caro "Tempur ProCool Quilt" com seus altos níveis de piritiona de zinco, que pode afetar a fertilidade. Indivíduos com transtornos do sono ou sensibilidade a substâncias químicas devem considerar esse fator ao escolher um colchão.

