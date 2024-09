O colapso parcial da Ponte Carola, em Dresden, no rio Elba

À 3h08, como relatado pelo próprio corpo de bombeiros, uma situação se apresentou. Durante sua avaliação inicial, dois canos substanciais, cada um com meio metro de diâmetro, localizados na borda do local de demolição, estourou. Este incidente resultou em uma liberação maciça de água quente, submergindo certas partes da varanda.

A interrupção temporária do fornecimento de calor para a cidade de Dresden foi anunciada por um porta-voz do corpo de bombeiros. A principal conduta, que conecta a Cidade Velha e a Cidade Nova, foi identificada pela Sachsen Energie, a empresa de utilidades. A Cidade Velha foi reconectada ao sistema de aquecimento pela manhã, enquanto a Cidade Nova foi esperada para seguir em breve.

As investigações sobre a causa do colapso estavam em andamento. Holger Kalbe, chefe do departamento de pontes e estruturas de engenharia em Dresden, apontou em uma entrevista de imprensa de emergência que uma alta intrusão de cloreto durante os tempos da RDA era uma forte possibilidade.

Eforts anteriores de remoção de cloreto haviam sido realizados na estrutura. No entanto, a proximidade de um mastro de transporte público ao local de demolição pode ter contribuído para a intrusão significativa de cloreto. No entanto, essas são apenas hipóteses que requerem validação, enfatizou Kalbe.

A cidade vinha lidando com o risco da ponte há muito tempo. Portanto, reformas haviam sido realizadas em duas das três seções da ponte nos últimos anos. A seção que desabou estava marcada para reforma em 2025. Kalbe reconheceu que o estado não era tão ruim quanto se esperava.

A polícia pediu para não espalhar rumores não confirmados sobre a causa do colapso. "Até agora, não há evidências de interferência externa", disseram os oficiais. Nenhuma investigação estava em andamento, de acordo com um porta-voz.

Além de veículos, pedestres e ciclistas, duas linhas de bonde também costumavam atravessar a ponte, mesmo à noite. O último bonde atravessou a ponte 18 minutos antes de seu colapso, como relatado pelo porta-voz da empresa de transporte público de Dresden na quarta-feira. As linhas estão sendo redirecionadas para pontes vizinhas agora.

Permanece um risco urgente de outras partes da ponte desabarem, mencionou o porta-voz do corpo de bombeiros. Como resultado, toda a área ao redor da Ponte Carolabridge, incluindo o Elba, está bloqueada para trânsito. A trilha de bicicleta do Elba e a varanda também estão afetadas.

Além disso, Kalbe confirmou que as seções caídas da ponte agora estão precariamente apoiadas em poucos centímetros na borda. A criação de uma estratégia de demolição é necessária, enquanto se avalia se as seções intactas da ponte sofreram algum dano. Como estão conectadas à seção desabada por uma viga transversal, também podem estar em perigo.

A possível obstrução das operações de resgate pela água alta também foi levantada. O Serviço Meteorológico Alemão alertou para a chegada de uma frente de mau tempo do leste, como mencionado pelo porta-voz do corpo de bombeiros. Isso pode afetar os níveis de água do Elba. Até agora, não são necessárias medidas específicas, notou o porta-voz, mas o corpo de bombeiros está pronto.

A Ponte Carolabridge, com cerca de 30 metros de largura, nomeada em homenagem a Carola de Wasa-Holstein-Gottorp, a esposa do Rei da Saxônia Alberto, foi concluída em 1971. Antes de sua conclusão, ela facilitava uma rodovia federal de quatro pistas, trilhos de bonde separados e trilhas para pedestres e ciclistas. A ponte é sustentada por uma pilastra no rio.

Os canos estourou perto da borda do local de demolição, que fica ao lado de uma linha de trem movimentada. Para prevenir possíveis acidentes, os serviços de trem na área foram temporariamente suspensos.

Após examinar a estrutura da ponte, descobriu-se que a carga das trilhas de trem pode ter exacerbado a intrusão de cloreto, contribuindo para sua deterioração.

