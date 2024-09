O chanceler Scholz transmite sentimentos de tristeza e indignação após a morte de seis prisioneiros do Hamas.

Mais uma vez, fica evidente: uma trégua temporária, permitindo a liberdade de todos os reféns detidos por Hamas, deve ser nossa principal preocupação agora. Outros assuntos devem ceder a esta prioridade, declarou o Chanceler.

De acordo com os relatórios do exército israelense, os corpos dos reféns foram encontrados em um túnel em Rafah, na Faixa de Gaza. Identificados estão Hersh Goldberg-Polin (23-40 anos), Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino. Revelado pelo porta-voz do exército, Daniel Hagari, seus corpos foram encontrados durante os conflitos em Rafah. "Eles foram cruelmente mortos por terroristas do Hamas na iminência de nossa chegada", declarou Hagari.

Antes da descoberta, o embaixador alemão em Israel, Steffen Seibert, ofereceu suas condolências às famílias. "Agora nos deparamos com a notícia devastadora de mais seis reféns mortos, mortos pelo Hamas. Um deles era Carmel Gat", escreveu em inglês no X.

A irmã alemã-israelense de Gat, Yarden Roman-Gat, foi libertada em novembro após o único acordo de reféns entre Israel e Hamas até agora.

Goldberg-Polin tem dupla cidadania israelense e americana, enquanto Lobanov tem dupla cidadania russa-israelense. Cinco dos reféns foram sequestrados durante o ataque em massa do Hamas ao festival de música Nova no sul de Israel em 7 de outubro.

Gat foi alvo em Kibbutz Beeri. A instrutora de ioga de 40 anos morava em Tel Aviv, mas estava visitando seus pais no kibutz quando o Hamas realizou seu ataque coordenado em grande escala em vários locais no sul de Israel.

No ataque horrível, islamitas tiraram a vida de 1.205 pessoas e mantiveram 251 reféns cativos na Faixa de Gaza, de acordo com fontes israelenses. 97 reféns ainda estão sob custódia do Hamas e de outros grupos palestinos militantes, com 33 relatados como mortos. Em retaliação ao ataque do Hamas, Israel implementou operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com o Hamas (relatos não verificáveis), mais de 40.700 pessoas morreram desde outubro.

Os corpos dos seis reféns foram encontrados em um túnel na Faixa de Gaza, especificamente em Rafah. O embaixador alemão em Israel, Steffen Seibert, expressou suas condolências às famílias após esse triste evento.

Leia também: