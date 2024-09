O chanceler alemão Scholz afirma a implantação de mísseis americanos no território alemão.

Eles discutiram sobre a grande acumulação de forças militares russas. Em resposta, Scholz declarou: "Até os sistemas europeus estarem preparados, dependeremos dos mísseis americanos, que devem ser estacionados na Alemanha a partir de 2026, como acordado com os EUA."

Críticos desta decisão, até dentro do SPD, foram descartados por Scholz. Ele disse: "Aos que questionam esta decisão, digo: nossa única finalidade é desencorajar potenciais agressores. Trata-se de manter a paz aqui e evitar a guerra - nada mais."

Scholz visitou o site da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein, ao lado do Ministro da Defesa Boris Pistorius (SPD), onde o sistema de defesa aérea avançado Iris-T está em operação. Este sistema de armas, desenvolvido por vários países, será utilizado pela Bundeswehr em colaboração com a iniciativa de defesa aérea da Europa. Scholz propôs esta iniciativa em Praga em 2022, e agora, 21 países estão envolvidos.

"Russia vem se armando pesadamente, especialmente no setor de mísseis e mísseis de cruzeiro, há anos", alertou Scholz. O presidente russo Vladimir Putin violou tratados de desarmamento como o Tratado INF e estacionou mísseis no exclave de Kaliningrad, a apenas 530 quilômetros de Berlim por ar. "Ignorar isso seria irresponsável", advertiu Scholz. "A inação também poderia colocar em risco a paz aqui."

Scholz destacou que o Iris-T mostrou eficiência na batalha de defesa da Ucrânia. "Na Ucrânia, o Iris-T abateu mais de 250 mísseis, drones e mísseis de cruzeiro até agora e salvou incontáveis vidas. O sistema tem uma taxa de acerto impressionante de 95%", disse ele em Todendorf.

O governo encomendou um total de seis desses sistemas para a Bundeswehr. Na entrega do primeiro nesta quarta-feira, Scholz declarou: "Este é um passo crucial rumo à segurança do nosso país, após anos de negligência na defesa aérea. Também é um passo crucial para a segurança da Europa."

Scholz também reafirmou o apoio da Alemanha à Ucrânia. Foram encomendados oito sistemas Iris-T SLM e nove sistemas relacionados Iris-T SLS para o país. Dois de cada devem ser entregues neste ano, e o resto até 2025. Isso é possível graças a um aumento significativo na produção pela empresa alemã Diehl Defence.

"O apoio da Alemanha à Ucrânia permanece inabalável. Garantimos contratos e financiamento pontuais para que a Ucrânia possa continuar contando conosco", enfatizou Scholz. A Rússia, disse ele, subverteu o princípio fundamental da ordem de paz europeia ao atacar o país, ou seja, "que as fronteiras não podem ser alteradas pela força".

Com o seu compromisso de continuar a ajudar a Ucrânia, Scholz se opôs à aliança de Sahra Wagenknecht (BSW), que promove posições pró-Rússia em relação à guerra na Ucrânia e quer incluir a exigência do fim do apoio militar à Ucrânia e o banimento do deployment de mísseis americanos na Alemanha em quaisquer acordos de coalizão no nível estadual.

O Ministro Federal da Defesa Boris Pistorius (SPD) enfatizou na cerimônia em Todendorf que menos de 18 meses haviam se passado desde o pedido até a entrega. "Demonstramos como a aquisição é eficiente quando a indústria e as tropas colaboram", disse ele. "Através do nosso sistema alemão, enfatizamos a capacidade tecnológica da Alemanha como local de alta tecnologia."

Diante do aumento da presença militar da Rússia, especialmente no setor de mísseis, Scholz acredita que o deployment de mísseis americanos na Alemanha a partir de 2026, como acordado com os EUA, é crucial para desencorajar potenciais agressores e manter a paz.

