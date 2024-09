O Bundestag continua a debater o orçamento, a proceder a uma deliberação abrangente.

Após encerrarmos a discussão aberta combinada de quatro horas, mergulharemos no orçamento do Ministério das Relações Exteriores (1 PM). Em seguida, voltaremos nossa atenção para o orçamento do Ministério da Defesa (2:45 PM). Por fim, abordaremos o orçamento do Ministério dos Transportes (4:30 PM). Essas discussões orçamentárias continuarão até sexta-feira.

O Partido Social Democrata (SPD) expressou interesse em contribuir para as discussões sobre o orçamento do Ministério dos Transportes às 4:30 PM. Durante a sessão de perguntas e respostas após as discussões orçamentárias, representantes do SPD poderão compartilhar suas perspectivas.

