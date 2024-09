O ataque aéreo de Israel a um abrigo de Gaza que abriga pessoas deslocadas leva à perda de pelo menos 18 vidas, incluindo representantes da ONU, segundo as alegações das autoridades palestinas.

UNRWA, a agência da ONU responsável pela assistência aos palestinos, declarou em certo dia que seis de seus funcionários haviam sido tragicamente mortos em um incidente, quando dois ataques aéreos atingiram uma escola e seus arredores em Nuseirat. Isso marcou a maior perda de vidas entre os funcionários da UNRWA em um único incidente.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) admitiram ter realizado um ataque preciso contra suspeitos de serem terroristas dentro do prédio da escola. Eles alegaram que a escola era usada por militantes do Hamas para planejar e executar ataques contra tropas israelenses e o próprio estado.

A IDF argumentou que foram tomadas numerosas medidas para minimizar danos a civis, usando esse incidente como prova da repetida utilização indevida de instalações civis pelo Hamas, em violação do direito internacional.

O alvo do ataque foi a instalação Al Jaouni da UNRWA, que estava fora de serviço como escola funcional desde outubro. Cerca de 12.000 pessoas deslocadas, incluindo mulheres e crianças, estavam procurando refúgio na escola, de acordo com a UNRWA.

O compounds da escola foi alvo cinco vezes desde 7 de outubro, de acordo com a UNRWA e um porta-voz da Defesa Civil de Gaza.

Mahmoud Basal, representante da Defesa Civil de Gaza, relatou que as operações de resgate ainda estavam em andamento entre os escombros, com crianças e mulheres entre as vítimas.

No mesmo dia, Philippe Lazzarini, chefe da UNRWA, escreveu nas redes sociais sobre outra escola que abrigava pessoas deslocadas sendo atingida em Nuseirat. Ele afirmou que a equipe da UNRWA estava presente e oferecendo assistência às famílias que procuravam refúgio na escola. Desde o início do conflito, pelo menos 220 funcionários da UNRWA perderam a vida em Gaza, ele mencionou. "Enquanto a impunidade persistir, o direito humanitário internacional e as Convenções de Genebra perderão sua relevância", ele concluiu.

"Todos aqui somos apenas civis"

Imagens da cena exibiram escombros espalhados pelo compound, ao lado de manchas de sangue no chão. Um buraco claro podia ser visto em algo que parecia uma sala de aula, e entre os escombros havia latas de comida e pertences cobertos de poeira de palestinos deslocados.

Um homem carregando o que parecia ser restos humanos expressou sua incredulidade, dizendo: "Não sei o que dizer; brutalidade".

Outro homem foi visto procurando desesperadamente por sua esposa e quatro filhos, cujos paradeiros permaneceram desconhecidos. "Não sei onde eles estão, meu filho, minhas três filhas estão desaparecidas", compartilhou Hani Haniya de dentro do prédio. "Eles geralmente ficam aqui, não sei onde minha esposa está, ela sobreviveu ao último ataque".

Dentro de um quarto danificado na escola, Fadel Abu Hdayyeh explicou que era onde a comida destinada aos palestinos deslocados era armazenada. "Aqueles que trabalhavam aqui estavam fornecendo ajuda. Não temos nenhum combatente aqui, nenhum deles entra na escola. Olhe ao redor, é tudo ajuda humanitária", disse ele.

"Os que fornecem ajuda são os que morreram, civis. Todos aqui somos civis que estão morrendo", enfatizou ele.

No Hospital Al-Aqsa Martyrs, imagens exibiram ambulâncias e caminhões transferindo os feridos e mortos para o hospital. A sala de emergência estava lotada de feridos, enquanto a equipe médica lutava para fornecer cuidados.

Nuseirat é uma das áreas mais densamente povoadas de Gaza, e sua população aumentou temporariamente desde o início do conflito.

Desde 7 de outubro, mais de 41.000 pessoas foram mortas e 95.000 feridas em Gaza, de acordo com as últimas figuras do Ministério da Saúde da Palestina. A CNN não pode confirmar o número exato de vítimas. Na região em conflito, os registros médicos não diferenciam entre civis e combatentes que foram mortos.

Mais cedo no dia, um bombardeio israelense resultou na morte de uma criança e seis outras pessoas na área de Qizan Al-Najjar, perto de Khan Younis. Isso seguiu um ataque noturno a uma casa de família na cidade de Khuza’a, a leste de Khan Younis, onde pelo menos 11 pessoas perderam a vida, de acordo com a Defesa Civil de Gaza.

Em um incidente separado, pelo menos nove membros da mesma família foram relatados como mortos em um ataque israelense em Jabalya, no norte do Gaza, de acordo com a Defesa Civil de Gaza. Imagens do local, compartilhadas pela Defesa Civil de Gaza, exibiram os restos de membros de crianças. A CNN entrou em contato com a IDF para comentários.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

A instalação Al Jaouni da UNRWA, servindo como refúgio para pessoas deslocadas, foi atingida, destacando os perigosos circunstâncias que os civis no mundo todo enfrentam durante o conflito. O trágico incidente resultou na morte de seis funcionários da UNRWA, enquanto o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou nas redes sociais a necessidade de responsabilidade para preservar o direito humanitário internacional.

