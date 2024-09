O asteroide está programado para atravessar ao lado da Terra por um período de dois meses.

Historicamente, a Terra já recebeu diversas visitas de corpos celestes. De acordo com as previsões dos cientistas, um asteroide chamado "2024 PT5" é esperado para orbitar o planeta por cerca de oito semanas, a partir de meados de setembro. Este evento intrigante terá uma reviravolta incomum.

A Terra está prestes a receber um companheiro celestial de curta duração: Um asteroide pode potencialmente percorrer uma trajetória em forma de ferradura em torno do nosso planeta, do dia 29 de setembro ao dia 25 de novembro, segundo as estimativas dos astrônomos. Após esse período, ele partirá. "Muito impressionante" foi a expressão usada pela astrofísica Federica Spoto do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian para descrever o "2024 PT5" ao The New York Times.

No entanto, os amantes do céu não devem esperar ver duas luas iluminando a noite: O "2024 PT5" é muito pequeno para ser visto sem a ajuda de um telescópio. A maioria dos asteroides passa pela Terra a uma distância considerável, enquanto um impacto direto ou a formação de crateras é uma raridade.

Diferentemente de outros asteroides, o "2024 PT5" tem um destino único: Ele será capturado pela gravidade da Terra e coexistirá com o planeta por aproximadamente oito semanas, como consta nas "Notas de Pesquisa" da Sociedade Astronômica Americana.

"2024 PT5" não é lixo espacial

O asteroide "2024 PT5" foi detectado por meio de telescópios terrestres no início de agosto. Ele tem cerca de dez metros de diâmetro. "A descoberta do '2024 PT5' serve como um lembrete de que há uma via espacial movimentada em torno da Terra", disse Spoto. O aspecto intrigante deste asteroide é que ele pode muito bem permanecer na órbita da Terra por uma rotação de dois meses, como revelado nas "Notas de Pesquisa". Notavelmente, é provável que seja um pedaço de detritos ejetados de um impacto lunar, como sugerido. Como resultado, o "temporário lua" pode ser um fragmento da própria Lua.

É provável que seja um asteroide da classe Nysa, orbitando o Sol como a Terra, de acordo com Carlos de la Fuente Marcos e Raúl de la Fuente Marcos da Universidade Complutense em Madri, como mencionado nas "Notas de Pesquisa". Considerando sua trajetória, é muito improvável que seja um objeto artificial, como detritos espaciais.

Aqueles que sonham com a mineração de recursos celestiais podem encontrar-se de olho no céu nos próximos meses: " Sempre que a mineração de asteroides é mencionada, é tudo sobre mini-luas", explicou Spoto ao The New York Times.

Um asteroide rico em metal orbitando a Terra seria um alvo atraente para os mineiros. E este visitante voltará! Ocorrências semelhantes, como o "2022 NX1" em 1981 e 2022, já foram registradas, como citado nas "Notas de Pesquisa". Sua volta está agendada para 2051. O "2024 PT5" é esperado para visitar a Terra em 2055.

O asteroide "2024 PT5", previsto para orbitar a Terra por oito semanas, não é apenas um corpo celestial passageiro, mas um potencial "temporário lua" devido à sua possível origem lunar.

Apesar de seu potencial significado, os astrônomos aconselham que a observação do "2024 PT5" exigirá o uso de um telescópio, já que seu pequeno tamanho de dez metros o torna quase invisível a olho nu.

Leia também: