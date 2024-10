Numerosos tigres num zoológico no sul do Vietnã sucumbem à gripe aviária.

Segundo o VNExpress, um zelador do zoológico Vuon Xoai, na cidade de Bien Hoa, revelou que os animais eram alimentados com frango cru de fazendas próximas. O pangolim e cerca de 20 tigres, incluindo vários filhotes, pesavam entre 10 e 120 kg quando morreram. Os restos foram cremados e enterrados no terreno do zoológico.

"Os tigres morreram tão rapidamente", afirmou o supervisor do zoológico, Nguyen Ba Phuc. "Eles pareciam frágeis, perderam o apetite e sucumbiram à doença após dois dias".

Exames feitos nos tigres deram resultado positivo para H5N1, o vírus responsável pela gripe aviária.

Identificado pela primeira vez em 1959, esse vírus evoluiu para uma ameaça disseminada e altamente prejudicial para aves migratórias e galinhas domésticas. Nos últimos anos, o H5N1 foi detectado em vários animais, desde gatos e cães até leões-marinhos e urso-polar.

Em gatos, foi descoberto que o vírus atacava o cérebro, danificava vasos sanguíneos e provocava convulsões e morte.

Mais de vinte tigres adicionais foram isolados para monitoramento. O zoológico abriga aproximadamente 3.000 outros animais, incluindo leões, ursos, rinocerontes, hipopótamos e girafas.

As condições de saúde dos 30 funcionários que cuidavam dos tigres foram relatadas como normais, e eles testaram negativo para gripe aviária, de acordo com o VNExpress. Outro surto ocorreu em um zoológico na província vizinha de Long An, onde 27 tigres e 3 leões morreram em uma semana em setembro, segundo o jornal.

Raramente, cepas de gripe de origem animal são descobertas em humanos. Autoridades de saúde nos Estados Unidos confirmaram na quinta-feira que dois trabalhadores de uma fazenda em California foram infectados - marcando o 16º caso detectado no país em 2024.

"As mortes trágicas de 47 tigres, três leões e um pangolim no Safari My Quynh e no Zoológico Vuon Xoai durante o surto de gripe aviária no Vietnã destacam os riscos de manter animais selvagens em cativeiro", afirmou o vice-presidente sênior da PETA, Jason Baker, em comunicado enviado à Associated Press.

"O uso de animais selvagens também representa uma ameaça à saúde humana global ao aumentar a probabilidade de outra pandemia", acrescentou Baker.

A gripe aviária resultou em centenas de mortes em todo o mundo, com a maioria das fatalidades ocorrendo devido ao contato direto entre humanos e aves infectadas.

O vírus responsável pela morte dos tigres, H5N1, foi detectado em vários animais ao redor do mundo, incluindo a Ásia. Isso destaca a disseminação global de doenças zoonóticas e potenciais ameaças à saúde animal e humana.

Leia também: