Numerosamente, pelo menos oito indivíduos morreram ao tentar atravessar o Canal da Mancha.

Um trágico incidente ocorreu numa noite de sábado, pouco antes da meia-noite, quando as autoridades avistaram um barco lotado de muitas pessoas em apuros perto de uma praia em Ambleteuse, no norte da França.

Um navio de emergência francês foi enviado ao local, e assistência médica foi prestada a 53 migrantes na praia, como anunciou a autoridades marítimas francesas responsáveis pelo Canal da Mancha e pelo Mar do Norte.

"Infelizmente, oito pessoas morreram", declarou o comunicado.

Não foi encontrada mais ninguém durante a busca marítima, segundo o comunicado.

Seis pessoas, incluindo um bebê de dez meses com hipotermia, foram levadas ao hospital em estado grave, declarou Jacques Billant, o prefeito do Pas-de-Calais, aos meios de comunicação franceses no domingo. Ele mencionou que os sobreviventes eram da Eritreia, Sudão, Síria, Afeganistão, Egito e Irã.

O barco inflável, que transportava 59 pessoas, partiu da costa da praia de Vimont e encalhou nas rochas pouco depois, de acordo com o prefeito. "O barco parecia estar em pedaços nas rochas", disse ele.

Cinquenta e um sobreviventes foram levados a um centro de acolhimento em Toulouse, de acordo com as autoridades locais. Uma investigação foi aberta pelo procurador de Boulogne-sur-mer.

As mortes de sábado ocorreram cerca de duas semanas depois que um barco que transportava migrantes desmoronou no Canal da Mancha enquanto tentava alcançar a Grã-Bretanha a partir da França do Norte, deixando doze mortos, segundo as autoridades.

Os oficiais britânicos expressaram pesar por mais uma tragédia no Canal da Mancha.

"É terrível", disse o Secretário das Relações Exteriores David Lammy à BBC. "É mais uma perda de vidas".

O novo governo trabalhista do Reino Unido comprometeu-se a combater gangues criminosas e colaborou com parceiros europeus para deter suas atividades, disse Lammy.

As regras rígidas de asilo na Europa, o crescente xenofobismo e o tratamento negativo aos migrantes estão empurrando-os para o norte. Pelo menos 46 migrantes morreram enquanto tentavam chegar ao Reino Unido neste ano, destacou Billant.

Pelo menos 137.563 pessoas chegaram ao Reino Unido após sua viagem através do Canal da Mancha a partir da França desde 2018, de acordo com estatísticas do Departamento do Interior do Reino Unido. No sábado, 14 barcos transportando 801 migrantes chegaram ao Reino Unido.

As autoridades marítimas e a guarda costeira francesas resgataram 200 pessoas de águas perigosas na área do Pas-de-Calais no sábado, segundo as autoridades marítimas francesas responsáveis pelo Canal da Mancha e pelo Mar do Norte.

Eles disseram ter observado 18 tentativas de lançar barcos da França para a Grã-Bretanha no sábado.

As operações de vigilância e resgate continuam no domingo ao longo de toda a costa do Pas-de-Calais em condições climáticas tempestuosas e mares agitados, anunciaram as autoridades marítimas francesas. Eles alertaram que qualquer pessoa que tente cruzar o Canal da Mancha em barcos vulneráveis e superlotados, bem como em más condições climáticas, corre "significativos riscos".

Em julho, quatro migrantes morreram durante a travessia num barco inflável que virou e desinchou. Cinco outros, incluindo uma criança, morreram em outra tentativa em abril. Cinco corpos foram recuperados do mar ou encontrados numa praia após uma tentativa de barco de migrantes ter

