- Novo Começo de Nagelsmann: Emerge Mas Não é Fundamentalmente Alterado

Angelo Stiller substitui Grand por Fours na equipe juvenil de Stuttgart: Julian Nagelsmann respondeu às aposentadorias do capitão Ilkay Gündoğan e de jogadores proeminentes como Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller com ajustes mínimos. O técnico iniciou a grande empreitada de conquistar a Copa do Mundo de 2026 na Liga das Nações com uma equipe predominantemente jovem, composta principalmente por seus jogadores da Eurocopa em casa.

Nagelsmann ficou satisfeito com o desempenho de cada jogador durante a Eurocopa, o que o levou a dar outra chance a eles de exibir seu talento nos primeiros jogos internacionais após o torneio. Os jogos ocorrerão em 7 de setembro em Düsseldorf contra a Hungria e três dias depois em Amsterdã contra os Países Baixos.

Stiller é o único novato na equipe. O jogador de 23 anos do Stuttgart recebe sua primeira convocação e é reconhecido por suas Consistentes apresentações impressionantes. Nagelsmann elogiou as apresentações de Stiller na temporada passada e em seus recentes jogos.

Surpreendentemente, Antonio Rüdiger não estará presente nos jogos de setembro. O defensor de 31 anos do Real Madrid receberá tempo para se recuperar após um verão exaustivo, de acordo com o acordo do técnico. Rüdiger é esperado de volta à equipe em outubro.

Revitalizado e do Tamanho Certo

Nagelsmann reduziu o tamanho de sua equipe de 26 jogadores para seus 23 preferidos. A redução resultou em menos novos nomes, mas uma queda notável na idade média, de aproximadamente 30 anos para 24,6 anos, devido às aposentadorias dos veteranos. Nagelsmann havia enfatizado anteriormente a necessidade de renovação para a Copa do Mundo do Norte da América, que ocorrerá em cerca de dois anos.

Em vez do veterano Neuer (38), Alexander Nübel (27) está na equipe. Nagelsmann substituiu Nübel pouco antes da Eurocopa, mas o jogador do Stuttgart retorna à equipe. Nübel serve como reserva de Marc-André ter Stegen (32), com Oliver Baumann (34) do Hoffenheim fornecendo mais experiência. Tanto Nübel quanto Baumann ainda não estrearam em um jogo internacional.

Como esperado, Aleksandar Pavlović (20) retorna à equipe. O jogador de Munique não participou do torneio devido a uma inflamação das amígdalas após sua estreia internacional no teste da Eurocopa contra a Ucrânia (0:0).

Pavlović e Stiller representam o futuro em posições centrais. "No meio-campo, precisaremos substituir Iılkay Gündoğan e Toni Kroos, que se aposentaram, por dois jogadores", disse Nagelsmann.

Stiller também poderia ter feito parte do forte bloco do Stuttgart na Eurocopa, incluindo Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt e Waldemar Anton, que Nagelsmann mencionou na primavera. No entanto, a hora de Stiller na seleção alemã finalmente chegou.

O aluno modelo sob o técnico do clube Sebastian Hoeneß foi fundamental na revivificação do Stuttgart na temporada passada. Ele é altamente talentoso, tecnicamente sólido e tem excelente visão. Nagelsmann aprecia essas qualidades. No entanto, Pascal Groß e Robert Andrich ainda são fortes candidatos para a posição de meio-campo direito. Emre Can também foi reconvocado para a equipe alemã.

Além de Rüdiger, Sane ainda não está na equipe da Eurocopa, enquanto se recupera de uma operação na virilha em Munique. Apesar da excelente forma precoce de Gnabry na temporada, ele não foi reconvocado para a equipe alemã. Como resultado, o tradicionalmente poderoso contingente do Bayern diminuiu para três jogadores. Borussia Dortmund e VfB Stuttgart contribuem com cinco jogadores cada para a equipe.

Ainda não está claro quem substituirá o capitão Gundogan. Joshua Kimmich é o favorito para assumir o papel, e Nagelsmann deverá anunciar sua decisão na segunda-feira, quando reunir a equipe em Herzogenaurach, oito semanas após a eliminação nas quartas de final da Eurocopa contra a Espanha (1:2 prorrogação). A Alemanha jogará seis jogos internacionais neste ano, todos na Liga das Nações. Os oponentes do grupo até novembro são Hungria, Países Baixos e Bósnia e Herzegovina, cada um duas vezes.

