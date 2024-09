Nos últimos anos, os trabalhadores chineses optaram por aposentadoria antecipada, mas essa tendência está prestes a mudar.

A administração chinesa está prestes a alterar o cenário, já que a legislação elaborada na sexta-feira foi aprovada. Esta legislação visa adiar as idades de aposentadoria ao longo de um período de 15 anos, a partir de 1º de janeiro, de acordo com a agência de notícias do estado Xinhua.

Antes desta legislação, os homens nas áreas urbanas podiam se aposentar aos 60 anos e receber pensões, enquanto as mulheres podiam se aposentar aos 50 ou 55 anos, dependendo de sua profissão. Esta nova legislação aumenta gradualmente a idade de aposentadoria para 63 anos para os homens e 55 e 58 anos para as mulheres, respectivamente.

A legislação, apoiada pelo corpo legislativo mais proeminente do país após um sinal de um corpo significativo do Partido Comunista em julho, também declara planos para aumentar o período mínimo de trabalho requerido para benefícios de pensão de 15 para 20 anos, com mudanças agendadas para começar em 2030.

Além disso, esta legislação oferece flexibilidade na idade de aposentadoria, principalmente para aqueles que completaram o período mínimo de trabalho.

Esta mudança, que o governo vem considerando há aproximadamente dez anos, está ocorrendo à medida que a economia da China está desacelerando enquanto o governo enfrenta as implicações iminentes de uma população envelhecida e uma crise no financiamento da pensão.

Este anúncio desencadeou uma ampla discussão e críticas nas redes sociais chinesas.

Alguns usuários das redes sociais expressaram esperança de que as mudanças não sejam mais drásticas e que haja alguma flexibilidade. Um comentário em uma plataforma de mídia social semelhante ao Weibo recebeu milhares de gostos, afirmando: "Desde que haja opções para se aposentar ou não com base em nossa vontade, não tenho objeções".

No entanto, outros expressaram insatisfação com o acesso adiado à pensão e anos adicionais de trabalho, além de preocupações sobre como esta política pode sobrecarregar o já difícil mercado de trabalho da China, onde a taxa de desemprego entre os jovens persiste em níveis elevados.

"O adiamento da aposentadoria significa que você não pode obter sua pensão até completar 63 anos, mas não significa que todos terão um emprego até então!" expressou um usuário.

A mídia estatal chinesa recentemente elogiou esta mudança esperada como uma reforma urgente e necessária para um sistema ultrapassado, enfatizando como a política anterior havia permanecido inalterada desde os anos 1950, quando as expectativas de vida e os níveis de educação eram ambos mais baixos.

"O quadro atual da política de aposentadoria permaneceu inalterado por 73 anos. Especialmente desde a reforma e a abertura (que começou em torno de 1978), o cenário demográfico, econômico e social mudou drasticamente", mencionou o demógrafo Yuan Xin recentemente.

De acordo com Yuan, que é o vice-chefe da Associação Chinesa de População e um demógrafo da Universidade Nankai em Tianjin, a idade atual de aposentadoria da China é incompatível com as "realidades nacionais" atuais e a nova normalidade do desenvolvimento econômico e social futuro.

As idades atuais de aposentadoria da China são menores do que as de muitos outros países importantes. A idade padrão média de aposentadoria em 2022 para mulheres era de 63,6 anos e para homens era de 64,4 anos, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Outros países também têm lutado para gerenciar a idade de aposentadoria. Protestos intensos ocorreram na França em 2023 em resposta à tentativa do governo de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Nos EUA, uma discussão sobre a reforma da aposentadoria está em andamento, com idades de aposentadoria crescentes e incentivos à aposentadoria para aqueles que adiam o recebimento de benefícios até os 70 anos.

Desafios demográficos e econômicos

Estas mudanças estão ocorrendo enquanto a liderança chinesa se torna cada vez mais preocupada com os desafios demográficos do país, que os economistas alertam poderiam levar a China a cair na armadilha de "envelhecer antes de se tornar rica".

A população da China encolheu por dois anos consecutivos e a taxa de natalidade em 2023 atingiu seu ponto mais baixo desde a fundação da China Comunista em 1949, apesar da reversão da política do filho único em 2016 e de iniciativas governamentais para incentivar o nascimento de crianças.

Os idosos agora representam mais de 20% da população, de acordo com um relatório do Ministério dos Assuntos Civis publicado recentemente, que informou que havia 297 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no final do ano passado.

Os demógrafos preveem que entre 2030 e 2035 a população idosa representará 30% da população total. Espera-se que ultrapasse 40% da população até a metade do século, tornando a China uma "sociedade envelhecida".

Estas previsões levaram o governo a intensificar os esforços para expandir os serviços de cuidados com os idosos e fortalecer os esforços do setor privado para estabelecer uma "economia prateada".

Também aumentou a ênfase na capacidade do sistema de pensão da China em gerenciar uma força de trabalho encolhendo ao lado de sua população idosa em expansão.

Um relatório de 2019 do Instituto de Pesquisas da Academia Chinesa de Ciências Sociais, um importante think tank do governo, projetou que o fundo de pensão do estado chinês ficará sem dinheiro em 2035 devido a uma força de trabalho encolhendo. O impacto das restrições relacionadas à pandemia de longo prazo, que diminuíram as finanças dos governos locais, pode agravar a escassez de pensão.

Em 2021, milhares de idosos protestaram em várias grandes cidades contra cortes significativos em seus pagamentos de benefícios médicos, com medo de que os governos locais estivessem tirando de suas contas individuais para preencher as lacunas no fundo de pensão do estado.

Mesmo para pessoas de idade de trabalho, encontrar emprego continua sendo um desafio significativo após a pandemia e várias intervenções do governo em setores recentemente. Em julho, a taxa de desemprego entre os jovens com idade entre 16 e 24 anos que não eram estudantes foi de 17,1%, e foi de 6,5% para aqueles com idade entre 25 e 29 anos naquele mês, de acordo com a mídia estatal.

Os empregadores continuam a reduzir a contratação à medida que a economia desacelera, e indivíduos, especialmente no setor de tecnologia, notaram discriminação por idade na contratação para pessoas com mais de 35 anos.

As novas diretrizes também incentivam o governo a aumentar o emprego jovem e as iniciativas empresariais, intensificar o avanço das posições de trabalho para trabalhadores maduros e aperfeiçoar a gestão e a prevenção da discriminação por idade no local de trabalho.

Esta nova legislação de aposentadoria na China, que afeta tanto homens quanto mulheres, pode potencialmente influenciar as normas de idade de aposentadoria do mundo, ao alinhar as idades de aposentadoria da China com os padrões médios da OCDE.

Enquanto o mundo assiste, os passos da China para enfrentar seus desafios demográficos, como uma população envelhecida e uma crise no financiamento da previdência, podem inspirar discussões e reformas semelhantes em outros países que enfrentam desafios semelhantes.

