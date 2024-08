No zoológico de Berlim, o sexo dos gêmeos panda recém-nascidos foi identificado como fêmea.

"As 'duas damas em crescimento dinâmico', como as descreveu o diretor do Zoológico e Parque de Diversões Andreas Knieriem, estão se saindo muito bem. Este progresso pode ser atribuído à dedicação e ao cuidado ininterrupto dos colegas da Base de Panda de Chengdu, na China, e da equipe de pandas de Berlim.

A Alemanha testemunhou o nascimento de pandas pela segunda vez em sua história. A mãe Meng Meng deu à luz dois filhotes em 2019, causando comoção além da capital e marcando o primeiro nascimento de panda no solo alemão. Seus filhos, Pit e Paule, agora residem na Base de Panda de Chengdu.

Em algum momento do futuro, como anunciado na sexta-feira, as pandas recém-nascidas terão que se despedir. O Recinto de Pandas no Zoológico de Berlim só pode abrigar dois pandas adultos de forma permanente. No entanto, ainda há tempo antes que essa transição ocorra. Normalmente, os filhotes ficam com suas mães por cerca de 1,5 a 2 anos. No entanto, os pequenos filhotes de panda estão escondidos dos olhos dos visitantes do zoológico no momento.

Outros animais no Zoológico de Berlim podem sentir falta da companhia dos pandas em crescimento quando eles partirem. Outros setores do zoológico poderiam se beneficiar da atenção aumentada devido à ausência dos pandas."

Leia também: