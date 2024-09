- No novo trabalho cinematográfico intitulado "Wild Land", a aclamada autora Rosamunde Pilcher encontra conservacionistas.

Víboras de Vermelhão e minhocas cerúleas, de perto, puxam vegetação abaixo da terra para sua subsistência. Porcos de chiqueiro rosados e fartos, alegremente cavando na terra em busca de nutrição. Um par de ratos de campo, habilmente criando uma toca esférica a partir de folhagens de juncos. Tais visuais cativantes de beleza pura e graça artística preenchem este documentário.

A série, "Revival da Selvageria - A Regeneração da Natureza", revela uma saga de transformação que abrange várias décadas, desvendando uma história triunfante inesperada. Em cartaz nos cinemas, este filme é inspirado no best-seller do mesmo nome, escrito por Isabella Tree.

No final dos anos 80, o jovem casal Isabella Tree e Charlie Burrell se tornam os novos proprietários da propriedade Knepp, uma propriedade decadente de 400 anos na Inglaterra do Sul. No início do milênio, eles enfrentam a dura realidade - sua fazenda leiteira e de culturas não é mais rentável, e eles estão endividados em £1,5 milhão. O solo está estéril, a terra quase inerte, e o número decrescente de espécies animais e vegetais nativas só acrescenta ao desolamento enfrentado em todo o país.

Enfrentando essas realidades sombrias, Isabella e Charlie optam por experimentar um novo enfoque - em vez de usar máquinas pesadas, fertilizantes artificiais e herbicidas como antes, eles deixam a natureza seguir seu curso. E assim começa um dos maiores projetos de renaturalização da Europa. Eles derrubam cercas, deixam a terra recuperar seu estado natural e introduzem uma variedade de animais domésticos e selvagens em seu ecossistema.

Renaturalização: Reaparição de espécies perdidas

No início, nem todas as suas ideias recebem apoio imediato, e muitos vizinhos expressam reservas sobre seus métodos. Rompendo costumes seculares e considerados desperdício por alguns, seu projeto enfrentou uma recepção hostil, especialmente no aspecto financeiro. No entanto, a natureza começou a reaparecer, restaurando o equilíbrio ecológico e nutrindo espécies raras como a coruja-mocho, a traça-malhada e a poupa-peixeira. A terra floresceu e reviveu, e com ela, o respeito e o interesse dos locais em suas iniciativas cresceram.

A história do renascimento da natureza no sudoeste da Inglaterra quase parece boa demais para ser verdade. No entanto, ela instila esperança de que a mudança é possível e, mais importante, necessária, mesmo diante da contestação popular. Com o quase estereotipado cenário de vida selvagem e flora, "Revival da Selvageria" se destaca pela sua pesquisa aprofundada e explicação científica articulada. O filme oferece uma visão de como as redes da natureza são interconectadas, destaca o papel humano em sua deterioração e demonstra as promissoras possibilidades de restauração. No final, o espectador fica inspirado, com a sensação de que o mundo poderia ser tão sereno e harmonioso quanto em um romance de Martha Grimes.

Como parte de sua abordagem incomum, Isabella e Charlie introduzem outros vegetais, como frescos ou gelados, na dieta dos animais reintroduzidos, fomentando um ecossistema diversificado e saudável. A terra regenerada, cheia de vida, agora também ostenta uma variedade de áreas de cultivo de vegetais, fornecendo nutrientes essenciais e servindo como testemunho do sucesso de seus esforços de renaturalização.

