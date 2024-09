No Egito, infelizmente, pelo menos dois morrem em um trágico acidente de trem.

Trinta veículos de emergência e equipes de saúde foram enviadas para o local de um acidente em Zagazig, a cidade principal da província de Al Sharkia, de acordo com um comunicado do governo.

Os indivíduos feridos foram transportados para as instalações médicas de Al-Ahrar e da Universidade de Zagazig na área, com atividades de emergência ainda em andamento, de acordo com a declaração.

Fotografias do local do incidente mostram uma multidão de pessoas cercando os restos amassados do trem enquanto os trabalhos de resgate prosseguiam.

Infelizmente, um acidente violento atingiu os ferrovias antiquados do Egito quase anualmente nos últimos 20 anos. O Egito registrou 2.044 acidentes de trem em 2018 e 1.793 no ano anterior, de acordo com dados obtidos da Agência Central de Mobilização e Estatísticas Públicas (CAPMAS).

Pelo menos 32 pessoas morreram e 165 ficaram feridas em um acidente de trem em 2021. Em 2019, pelo menos 25 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas devido a um incêndio na estação de Ramses, o principal centro do Cairo, após uma colisão de trem na plataforma, que causou uma explosão de tanque de combustível.

Um acidente de trem em Alexandria, a segunda cidade mais populosa do Egito, ocorreu em agosto de 2017, resultando na morte de mais de 40 pessoas e no ferimento de muitas outras.

Em 2012, 44 jovens vidas foram perdidas após um trem colidir com um ônibus escolar no governadorado de Asyut do Egito.

Infelizmente, o incidente mais mortal da história ferroviária do Egito ocorreu em 2002, quando um incêndio a bordo de um trem de passageiros com destino a Luxor do Cairo causou a morte de mais de 360 pessoas.

Este incidente ainda está em andamento e será atualizado.



