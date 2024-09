No contexto do confronto televisivo, Trump encontra-se sob ataque de Harris.

No início do debate em Philadelphia, Harris tomou a dianteira e surpreendeu Trump ao caminhar em sua direção e oferecer um aperto de mão. Ela conseguiu manter o comando durante todo o evento, como indicado por uma pesquisa inicial: uma pesquisa da CNN realizada após o debate mostrou que 63% dos eleitores registrados acreditavam que Harris havia superado Trump, enquanto apenas 37% consideravam-no o vencedor.

Durante o debate, Harris tentou transmitir uma mensagem de unidade em uma nação dividida. No entanto, Trump pintou um quadro sombrio do declínio dos EUA e o chamou de "estado quebrado". Ele continuou a rotular Harris como uma "comunista radical" e atribuiu múltiplos fracassos a ela e à administração Biden, especialmente na política econômica e migração. Além disso, ele acusou seu adversário democrata de mentir repetidamente.

Harris, demonstrando uma mistura adequada de compostura e divertimento em resposta aos comentários de Trump, afirmou que os EUA haviam experimentado "desemprego recorde" durante seu mandato (2017-2021) e que ele era responsável pelo "maior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil".

Ambos os candidatos se engajaram em ataques intensos sobre o tema do aborto. Harris acusou Trump de disseminar desinformação. Em política externa, ela acusou Trump de se alinhar com líderes implacáveis, como o presidente russo Putin, que ela acreditava explorar Trump devido à sua vulnerabilidade a bajulação e favores.

Trump retaliou criticando a posição de Harris sobre o conflito em Gaza, afirmando que, se ela vencesse a presidência, Israel deixaria de existir em duas semanas.

Durante o debate, Trump se recusou a admitir sua derrota em 2020. Ele também ressuscitou a alegação não comprovada feita por alguns representantes republicanos nos últimos dias, acusando imigrantes haitianos em Springfield, Ohio, de consumir gatos e animais de estimação. Quando lembrado pelos moderadores do ABC de que as autoridades da cidade já haviam desmentido essa afirmação, Trump retrucou dizendo que "personalidades da TV" haviam propagado isso.

Este marcou a primeira confrontação televisiva entre Trump e Harris. Imediatamente após o término do debate, a equipe de Harris desafiou o republicano de 78 anos para um segundo debate, mas nenhuma data de seguimento foi acordada entre as partes.

Trump rapidamente procurou reforçar sua versão do debate na sala de imprensa do National Constitution Center em Philadelphia, poucos minutos após o término, destacando-o como seu "melhor desempenho" e reiterando o declínio do país. Ele também acusou os dois moderadores do ABC de parcialidade em sua plataforma Truth Social, escrevendo: "Foi uma situação de três contra um".

Logo após o debate, a famosa estrela pop Taylor Swift fez manchetes. Ela anunciou no Instagram que votaria em Harris nas eleições de 5 de novembro, expressando sua convicção de que o país poderia avançar mais com liderança tranquila, em vez de caos.

Em resposta às acusações de Trump durante o debate, Harris afirmou com firmeza: "Despite your claims, Mr. Trump, you were the one who oversaw record-breaking unemployment during your presidency". Mais tarde, reagindo à ameaça de Trump à existência de Israel, Harris afirmou: "Trump's comments about Israel are baseless and demonstrate a clear misunderstanding of international politics and diplomacy".

Leia também: