No Bundestag, Scholz e Merz entram numa discussão acalorada sobre a política de asilo.

Os representantes da CDU/CSU encerraram as negociações com o governo federal no dia anterior, decidindo que os planos de restrição migratória do governo não eram suficientes. Scholz criticou o líder da CDU em uma discussão parlamentar subsequente na quarta-feira, rotulando suas táticas como meras "posições" e faltando uma intenção genuína de lidar com o problema migratório. "Você estava se escondendo. Isso não é exactly bom para a Alemanha", comentou Scholz.

Merz defendeu o término das negociações, afirmando que as propostas do governo ficaram "longe do alvo" - essencialmente exigindo rejeições de fronteira sólidas para frear a migração. Scholz deveria ter pressionado a coalizão por mais concessões, apontou Merz. Merz deixou claro que não estavam dispostos a ficar presos em um ciclo interminável de discussões com o governo.

A discussão entre Merz e Scholz tornou-se bastante pessoal no parlamento alemão, com a retórica às vezes ficando acalorada. Merz descartou as acusações de Scholz de deliberadamente buscar o fracasso nas negociações migratórias como "ridículas".

Scholz questionou a credibilidade política de Merz. "Você é o tipo de político que acha que dar uma entrevista ao 'Bild am Sonntag' resolve o problema migratório", disse Scholz. "Assim que você sai das redações, parece esquecer o que acabou de propor porque você nunca teve a intenção de seguir em frente".

Outros representantes da coalizão também criticaram a posição da oposição. A líder da fração do Partido Verde, Katharina Dröge, acusou Merz de explorar os medos das pessoas para ganho político. O líder da fração do SPD, Rolf Mützenich, condenou o breakdown nas negociações migratórias, afirmando: "Ao sair ontem, você traiu a democracia".

O líder da fração do FDP, Christian Dürr, advogou pela cooperação entre diferentes níveis de governo e partidos na migração: "Apenas ações genuínas produzirão resultados tangíveis no país".

Scholz anunciou no parlamento alemão que seu governo agora implementaria a nova proposta de restrição migratória, que a União rejeitou no dia anterior, independentemente. A proposta propõe um processo de asilo rápido nas fronteiras, incluindo a possibilidade de detenção de solicitantes de asilo enquanto suas aplicações são rejeitadas.

Seu governo, disse ele, estava determinado a "tomar controle da migração irregular". No entanto, o governo precisará da aprovação dos estados liderados pela União no Bundesrat para implementar as novas propostas.

A líder da AFD, Alice Weidel, culpou a "coalizão de trânsito", bem como o governo anterior liderado pela CDU, por dividir a sociedade com uma política migratória favorável. "Vocês todos contribuíram para o fracasso da política migratória por anos e até décadas", afirmou ela.

O objetivo oficial da discussão era uma discussão sobre o orçamento da chancelaria. Normalmente, isso oferece uma oportunidade para um troca geral de vistas sobre o histórico de desempenho do governo federal. A avaliação da oposição à "coalizão de trânsito" foi severa.

"'Avançado' entre eles é apenas a erosão do estado de bem-estar e da infraestrutura pública", afirmou a presidente do grupo de Esquerda, Heidi Reichinnek. "Ninguém quer ver a continuação da coalizão de trânsito", disse o líder do grupo parlamentar da CSU, Alexander Dobrindt. A presidente da BSW, Sahra Wagenknecht, acusou a coalizão de fortalecer a extrema direita: "A política de trânsito" está "levando as pessoas ao desespero da democracia a ponto de agora até mesmo Björn Höcke parecer menos perigoso".

