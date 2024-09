No ano passado, os incidentes relatados de crimes de extrema direita em Hesse aumentaram para atingir o nível mais alto em uma década.

Os números são bastante preocupantes e destacam que o extremismo de direita representa o maior perigo para o nosso sistema democrático liberal, declarou o Ministro do Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU). A cada dois extremistas no país, um tem tendência à violência. A radicalização crescente da AfD teve um papel significativo nisso.

O número de adeptos da ideologia do Reich aumentou para 1.200 membros, o que causou preocupação, segundo Poseck. Esse grupo abrange pessoas que apoiam ideologias de extrema direita, bem como aquelas com afinidade por armas extremistas.

Em 2023, o número de incidentes antissemitas aumentou em 224%, alcançando 347 incidentes. "Desde o ataque terrorista liderado pelo Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, o antissemitismo voltou a ser preocupantemente proeminente", continuou Poseck. O antissemitismo pode ser encontrado em todas as facções extremistas.

A agência de inteligência interna categoriza 13.110 residentes de Hesse como parte do suposto 'pool de risco extremista'. Todos os potenciais atos extremistas são considerados. No entanto, em comparação com 2022, o número diminuiu ligeiramente.

"A situação de segurança geral permanece tensa", afirmou Poseck. Ele defendeu mais autoridade para as forças de segurança e o fortalecimento dos serviços de inteligência. Além disso, a lei de armas precisa ser reforçada e a imigração não autorizada deve ser reduzida.

