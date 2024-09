No ano de 2024, o verão registrou temperaturas recordes em todo o sudeste da Europa, tornando-se o verão mais quente da região.

Em 2024, a Europa Sudeste testemunhou uma série sem precedentes de calor extremo, ultrapassando sua média habitual em uma margem significativa. De acordo com a avaliação de um especialista da UE, esse fenômeno não afeta apenas rios e mares, mas também influencia heavily o bem-estar dos cidadãos locais.

O serviço Copernicus da União Europeia relatou que as pessoas que residem na Europa Sudeste enfrentaram 66 dias de "estresse térmico severo" de junho a agosto. Isso marca um salto enorme em relação à média típica da região de 29 dias.

De acordo com o Copernicus, regiões como a Europa Sudeste e a Fennoscândia (que abrange a Escandinávia, a Finlândia e a península de Kola da Rússia) registraram recordes de temperatura. Em contraste, as temperaturas médias no noroeste da Europa estavam em ou abaixo dos níveis habituais.

O Mediterrâneo também registrou um recorde, com uma temperatura média da superfície de 28,45°C em 13 de agosto.

Samantha Burgess, diretora adjunta do Copernicus, discutiu o assunto, mencionando: "As ondas de calor extremas que atingem regiões como a Europa Sudeste têm sérias implicações para o bem-estar dos cidadãos europeus, uma vez que as pessoas nessas áreas agora estão experimentando mais estresse térmico do que nunca antes."

A Europa testemunhou uma variação substancial nas chuvas. A maioria do continente, especialmente o sudeste, teve chuvas abaixo da média. Em contraste, regiões como a Grã-Bretanha setentrional, a Fennoscândia e os estados bálticos registraram até 20 dias a mais de chuva do que o habitual.

Aproximadamente 35% dos rios europeus, principalmente localizados na Europa Sudeste, ficaram com níveis de água extraordinariamente baixos. Em contraste, os rios da Europa Central apresentaram níveis de água anormalmente altos durante esse período.

