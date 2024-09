Nesta eleição, o Partido da Liberdade da Áustria consegue conquistar o primeiro triunfo da extrema direita a nível nacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Estatísticas oficiais iniciais indicaram que o Partido da Liberdade garantiu a primeira posição com uma participação de 29,2%, com o Chanceler Karl Nehammer do Partido Popular Austríaco logo atrás com 26,5%. O Partido Social-Democrata do centro-esquerda ficou em terceiro lugar, arrecadando 21% dos votos. O governo saída, uma coalizão do partido de Nehammer e os Verdes ambientais, perdeu sua maioria na câmara baixa do parlamento.

Herbert Kickl, atualmente liderando o Partido da Liberdade e estrategista de campanha veterano desde 2021, aspira a se tornar o novo líder da Áustria. No entanto, para alcançar essa posição, ele precisaria de um parceiro de coalizão para garantir uma maioria parlamentar. Partidos de oposição expressaram sua relutância em colaborar com Kickl no governo.

A extrema-direita tem se beneficiado da insatisfação com a alta inflação, o conflito na Ucrânia em andamento e a pandemia de COVID-19. Também capitalizou em preocupações relacionadas à imigração.

Em seu manifesto eleitoral, intitulado "Fortaleza Áustria", o Partido da Liberdade defende a "repatriação de estrangeiros indesejados", a promoção de uma "nação mais unificada" através de rígido controle de fronteiras e a suspensão temporária dos direitos de asilo usando uma lei de emergência.

O Partido da Liberdade também defende o fim das sanções contra a Rússia, critica ferozmente a ajuda militar ocidental à Ucrânia e expressa o desejo de sair da Iniciativa do Escudo Céu Europeu, uma iniciativa de defesa de mísseis lançada pela Alemanha. Kickl criticou os "elites" em Bruxelas e pede o retorno de alguns poderes da União Europeia para a Áustria.

Durante uma aparição televisionada com outros líderes partidários, Kickl afirmou: "Não precisamos alterar nossa posição, pois temos consistentemente expressado nossa disposição para liderar o governo, para impulsionar a mudança na Áustria ao lado do povo". Ele também pediu aos partidos de oposição que "avaliem suas próprias convicções democráticas", sugerindo que eles "ponderem os resultados".

Nehammer expressou pesar pela falha de seu partido em garantir o primeiro lugar, mas reconheceu a melhora em relação às pesquisas anteriores. Ele reiterou sua posição de não formar uma coalizão com Kickl após as eleições.

Mais de 6,3 milhões de indivíduos estavam elegíveis para votar no novo parlamento da Áustria, um membro da UE conhecido por sua política de neutralidade militar.

Desde a última eleição parlamentar da Áustria em 2019, Kickl orquestrou uma impressionante reviravolta para o Partido da Liberdade. Em junho, o partido emergiu vitorioso em uma votação nacional para o Parlamento Europeu, contribuindo para os ganhos de outros partidos de extrema-direita na Europa.

O líder da extrema-direita holandesa Geert Wilders congratulou o Partido da Liberdade na plataforma de mídia social X no domingo. Alice Weidel, co-líder do Partido Alternativo para a Alemanha, também estendeu suas congratulações.

O Partido da Liberdade teve seu melhor resultado até agora em uma eleição parlamentar nacional no domingo, ultrapassando os 26,9% alcançados em 1999.

Em 2019, o apoio ao Partido da Liberdade mergulhou para 16,2% após um escândalo que levou ao colapso do governo, no qual era um parceiro menor. O vice-chanceler e líder do Partido da Liberdade Heinz-Christian Strache renunciou após o lançamento público de um vídeo gravado secretamente no qual ele parecia oferecer favores a um suposto investidor russo.

O líder dos Social-Democratas, um partido que liderou muitos governos austríacos após a Segunda Guerra Mundial, posicionou-se como o oposto polar de Kickl, descartando qualquer colaboração com a extrema-direita e rotulando Kickl como uma "ameaça à democracia".

Enquanto o Partido da Liberdade fez um retorno, o Partido Popular de Nehammer viu uma significativa queda em sua popularidade em comparação a 2019. O apoio aos Verdes, seu parceiro de coalizão, também mergulhou para 8%.

Durante a campanha eleitoral, Nehammer apresentou seu partido como o "centro sólido" que garantiria estabilidade em meio a múltiplas crises. No entanto, crises como a pandemia de COVID-19, a invasão da Ucrânia pela Rússia e os resultantes aumentos dos preços da energia e da inflação também contribuíram para a queda de seu apoio. O governo também recebeu críticas dos austríacos em 2022 por implementar um breve mandato de vacinação contra a COVID-19, o primeiro na Europa.

No entanto, as recentes enchentes causadas pela Tempestade Boris que atingiram a Áustria e outros países podem ter ajudado Nehammer a recuperar algum apoio como um eficiente gerenciador de crises.

O Partido Popular serve como a única via da extrema-direita para ingressar no governo e agora detém a chave para formar qualquer administração.

Nehammer consistentemente rejeitou a possibilidade de ingressar em um governo liderado por Kickl, descrevendo-o como um "risco de segurança" para o país, mas não descartou completamente a possibilidade de uma coalizão com o Partido da Liberdade, que exigiria que Kickl renunciasse a um cargo no governo. No entanto, isso parece cada vez menos provável com o Partido da Liberdade garantindo o primeiro lugar.

Alternativamente, uma aliança entre o Partido Popular e os Social-Democratas - com ou sem os liberais Neos, que arrecadaram 9% dos votos - poderia ser uma possibilidade.

Um resultado oficial final será publicado mais tarde na semana após a contagem de um pequeno número de votos por correio restantes, o que não é esperado para alterar significativamente o resultado.

Aproximadamente 300 manifestantes protestaram fora do edifício do parlamento austríaco em Viena no domingo à noite, exibindo cartazes com slogans como "Kickl é um nazista".

O sucesso do Partido da Liberdade na Áustria pode potencialmente alterar o cenário político além de suas fronteiras, já que os vencedores históricos das eleições muitas vezes tiveram uma influência significativa nos assuntos globais. Como a terceira maior economia da Europa, a posição da Áustria em relação à imigração, políticas da UE e conflitos internacionais pode ter um impacto no mundo como um todo.

Além disso, a posição do Partido da Liberdade em questões geopolíticas, como seu desejo de sair da Iniciativa do Escudo Céu Europeu e seu apoio à Rússia, pode ter implicações para as relações internacionais, potencialmente afetando o equilíbrio de poder na Europa e além.

