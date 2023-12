Navalny, líder da oposição russa na prisão, "aliviado" após 20 dias de "exaustiva" transferência para a prisão

Navalny, um crítico ferrenho do Kremlin, partilhou uma mensagem através dos seus assessores nas redes sociais na terça-feira, expressando "alívio" depois de ter sobrevivido ao que ele disse ser uma transferência de prisão de 20 dias que cobriu milhares de quilómetros.

"Trouxeram-me para aqui no sábado à noite. E fui transportado com tanta precaução e numa rota tão estranha (Vladimir - Moscovo - Chelyabinsk - Ekaterinburg - Kirov - Vorkuta - Kharp) que não esperava que alguém me encontrasse aqui antes de meados de janeiro", escreveu Navalny no X, antigo Twitter.

"Os 20 dias do meu transporte foram bastante cansativos, mas ainda estou de bom humor, como convém a um Pai Natal", disse ele, acrescentando que está bem e "totalmente aliviado" por ter finalmente terminado a viagem.

De acordo com os cálculos da CNN, Navalny percorreu mais de 3.700 milhas (cerca de 6.000 quilómetros) nos 20 dias da sua viagem, uma média de 185 milhas por dia.

Navalny esteve preso numa colónia penal a cerca de 150 milhas a leste de Moscovo - até que os seus advogados revelaram que, a 11 de dezembro, tinham perdido o contacto com ele. Seguiu-se um intenso esforço de busca e, na segunda-feira, anunciaram que tinham localizado Navalny na colónia prisional IK-3, na aldeia de Kharp, cerca de 40 milhas a norte do Círculo Polar Ártico, na Região Autónoma de Yamalo-Nenets.

O seu desaparecimento suscitou preocupações imediatas quanto ao seu bem-estar e ocorreu poucos dias depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado que se candidataria à reeleição em março do próximo ano.

Putin tem governado de facto a Rússia desde 2000, tornando-se cada vez mais autocrático a cada década que passa. Figuras da oposição, como Navalny, têm sido regularmente presas, silenciadas ou fugidas para o exílio.

Navalny é o mais conhecido político da oposição na Rússia. Durante todo o governo de Putin, Navalny utilizou o seu blogue e as redes sociais para expor a alegada corrupção no Kremlin e nos círculos empresariais russos e organizou protestos de rua contra o governo.

Mesmo atrás das grades, as suas contas no Instagram e no Twitter mantiveram os ataques a Putin com mensagens transmitidas através da sua equipa.

Nos seus últimos posts, Navalny disse que se tinha encontrado com o seu advogado, agradeceu aos apoiantes pela sua preocupação e disse que estava bem.

A sua porta-voz, Kira Yarmysh, disse à CNN na terça-feira que a saúde de Navalny não estava pior do que antes da sua transferência, embora o processo tenha sido "muito desafiador fisicamente".

Os posts de Navalny na terça-feira sugerem que ele permanece em confinamento solitário, embora ele tenha dito que foi para uma caminhada ao ar livre em um quintal.

"Vi um comboio, não como na Rússia central, mas como nos filmes - com metralhadoras, luvas quentes e botas de feltro. E com os mesmos lindos e fofos cães pastores", escreveu no X. "Mais uma vez obrigado a todos pelo vosso apoio. E boas festas!"

Navalny foi condenado a 19 anos de prisão em agosto, depois de ter sido considerado culpado da criação de uma comunidade extremista, do financiamento de actividades extremistas e de vários outros crimes. Já estava a cumprir uma pena de 11 anos e meio numa prisão de segurança máxima por fraude e outras acusações que nega.

Os apoiantes de Navalny afirmam que a sua detenção e encarceramento são uma tentativa politicamente motivada de abafar as suas críticas a Putin.

