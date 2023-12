Navalny envia "abraços árcticos e saudações polares" da prisão siberiana em mensagem de Ano Novo

Numa mensagem de Ano Novo partilhada pela equipa de Navalny nas redes sociais, Navalny é citado como tendo dito que esta será a terceira vez que "tiro a tradicional fotografia de Ano Novo da família com o Photoshop".

"Estou a tentar acompanhar os tempos e, desta vez, pedi a uma inteligência artificial para me desenhar. Espero que tenha ficado algo fantástico - só verei a fotografia quando a carta com ela chegar a Yamal", brincou.

A equipa de Navalny disse que ele está atualmente a cumprir a sua pena de prisão na colónia penal IK-3, na região autónoma de Yamalo-Nenets, na Rússia.

"Tenho muitas saudades tuas" é uma espécie de construção incorrecta do ponto de vista da língua russa. É preferível dizer: 'Tenho muitas saudades tuas' ou 'Tenho muitas saudades tuas'", disse. "Mas, do meu ponto de vista, é mais exato e correto. Tenho imensas saudades da minha família. Yulia, os meus filhos, os meus pais, o meu irmão. Tenho saudades dos meus amigos, colegas, do nosso escritório e do meu trabalho. Tenho imensas saudades de todos vós".

No entanto, Navalny continuou a dizer que não tem "qualquer sentimento de solidão, abandono ou isolamento".

"A minha disposição é óptima e bastante natalícia. Mas nada substitui a comunicação humana normal em todas as suas formas: das piadas à mesa do Ano Novo à correspondência no Telegram e aos comentários no Instagram e no Twitter [atualmente conhecido como X]", disse.

"Feliz Ano Novo para todos", disse Navalny. "Abraços árcticos e saudações polares a todos. Amo-vos a todos", concluiu.

Navalny foi localizado numa colónia penal na Sibéria no início deste mês, duas semanas depois de a sua equipa ter perdido o contacto com ele. Até então, estava preso numa colónia penal a cerca de 150 milhas a leste de Moscovo.

O seu desaparecimento, que ocorreu poucos dias depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado que se candidataria à reeleição em março de 2024, suscitou preocupações quanto ao seu bem-estar e segurança.

O líder da oposição russa foi condenado a 19 anos de prisão em agosto, depois de ter sido considerado culpado da criação de uma comunidade extremista, do financiamento de actividades extremistas e de vários outros crimes. Já estava a cumprir uma pena de 11 anos e meio numa prisão de segurança máxima por fraude e outras acusações que nega.

Os apoiantes de Navalny afirmam que a sua detenção e encarceramento são uma tentativa politicamente motivada de abafar as suas críticas ao Presidente russo Vladimir Putin.

Navalny constituiu uma das mais sérias ameaças à legitimidade de Putin durante o seu governo. Utilizou o seu blogue e as redes sociais para denunciar a alegada corrupção no Kremlin e nas empresas russas e organizou protestos de rua contra o governo.

Fonte: edition.cnn.com