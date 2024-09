Na Turíngia, o partido eleitoral AfD agora tem imprensa livre após decisão judicial

O Tribunal Regional de Erfurt aprovou no sábado um julgamento datado de 21 de agosto, obrigando o AfD na Turíngia a permitir o acesso à sua reunião eleitoral após as eleições estaduais de domingo a vários jornalistas e meios de comunicação que foram inicialmente proibidos. Os editores de "Spiegel", "taz", "Welt" e "Bild" recorreram à justiça contra a exclusão de um evento eleitoral do AfD.

De acordo com um porta-voz, apenas seis representantes dos meios de comunicação foram credenciados, mas havia mais de 150 solicitações adicionais de credenciamento. Se a decisão do tribunal fosse seguida, o partido teria que permitir o acesso a todos, ultrapassando a capacidade, explicou o porta-voz. A reunião eleitoral foi esperada para acomodar 150 convidados e 50 representantes dos meios de comunicação credenciados.

O porta-voz mencionou que a revisão de como e de que maneira a reunião eleitoral vai prosseguir ainda está sendo considerada. No entanto, foi confirmado que "somente convidados" serão permitidos a entrar.

Novos parlamentos estaduais serão eleitos na Turíngia e na Saxônia no domingo. Cerca de 1,66 milhões de cidadãos são incentivados a votar na Turíngia. Nas pesquisas, o AfD lidera significativamente na Turíngia, onde sua filial estadual é classificada pelo serviço de inteligência doméstica como inequivocamente de extrema direita.

A publicação da decisão do Tribunal Regional de Justiça pode afetar a estratégia do AfD, uma vez que foram ordenados a permitir o acesso a mais jornalistas devido ao julgamento anterior. Apesar da decisão do tribunal, o Tribunal de Justiça ainda não emitiu uma decisão sobre o assunto.

