Na Turíngia, o AfD de Hoek emerge como a força dominante <unk> desafios para a criação de uma nova administração

Turíngia enfrenta novamente o difícil processo de formação de governo no parlamento de Erfurt. As opções de coalizão existentes testadas no nível estadual não renderam uma maioria, deixando os partidos procurarem caminhos pouco convencionais. Björn Höcke, líder regional da AfD, afirmou a liderança do partido para a nova administração, mas nenhuma outra partido está interessado em uma coalizão com a AfD. Consequentemente, o papel de fazedor de maioria recai sobre o recém-formado BSW da Turíngia.

O CDU, liderado por Mario Voigt, ficou em segundo lugar, projetado para ter recebido 23,8% dos votos. A Esquerda, liderada pelo Ministro Presidente Bodo Ramelow, sofreu uma queda significativa no apoio e ficou em terceiro lugar, ligeiramente atrás do BSW com uma participação de 11,9-12,9%. O BSW, liderado pela candidata principal Katja Wolf, assumiu a terceira posição com 15,5-15,6% dos votos.

O SPD, partido do chanceler, sofreu seu pior resultado em uma eleição estadual desde a fundação da República Federal, garantindo 6,0-6,2%. Os Verdes e o FDP não mantiveram seus assentos no parlamento de Erfurt, com os Verdes obtendo 3,4-3,5% e o FDP obtendo menos de 2%.

De acordo com as projeções da ARD e ZDF, o próximo parlamento estadual provavelmente terá: AfD (31-32 cadeiras), CDU (23 cadeiras), BSW (15 cadeiras), Esquerda (12-13 cadeiras) e SPD (6 cadeiras).

Além de Höcke, Voigt também assumiu a responsabilidade de formar um novo governo. Voigt anunciou conversas pós-eleitorais com o SPD, afirmando que o CDU seria a força dominante no meio do futuro parlamento. "Vermelho-Vermelho-Verde foi voto fora", disse ele, buscando uma maioria ou um governo estável.

Höcke alertou contra a exclusão de seu partido de extrema-direita (de acordo com a agência de inteligência interna) do processo de formação do governo. "Eu só posso alertar contra isso", disse ele, enfatizando que qualquer coalizão sem a AfD não beneficiaria a Turíngia.

O próximo desafio no novo parlamento será a capacidade da AfD de garantir uma minoria de bloqueio de um terço das cadeiras. Isso lhe daria um tipo de poder de veto, como em decisões sobre novas eleições ou nomeações de juízes. A AfD também poderia agravar os impasses parlamentares.

Höcke instou os outros partidos a engajarem-se em discussões com a AfD à noite, enfatizando que a minoria de bloqueio não seria explorada. Ele criticou a "conversa ignorante" que havia anteriormente rejeitado a cooperação com a AfD.

Wagenknecht, líder do BSW, expressou a disposição do partido para uma coalizão com o CDU. "Esperamos poder formar um bom governo com o CDU, possivelmente também com o SPD", disse ela.

Ramelow, Ministro Presidente incumbente e o único líder de esquerda no nível estadual, reconheceu a derrota. O CDU, como a força mais forte "no espectro democrático", deveria agora liderar as negociações para formar um governo, disse Ramelow. Ele expressou apoio a um governo democrático sem a AfD, argumentando: "Não estou lutando contra o CDU, estou lutando contra a normalização do fascismo".

A eleição estadual da Turíngia teve uma alta participação de 73,5%, de acordo com a ARD. Na eleição estadual de 2019, a participação foi de 64,9%. Cerca de 1,66 milhão de cidadãos estavam aptos a votar.

O SPD, como a sexta maior partido no próximo parlamento estadual da Turíngia, terá um papel significativo no processo de formação do governo. Apesar de seu pior resultado em uma eleição estadual, seus seis assentos podem ser cruciais para formar uma coalizão estável.

Diante dos resultados das eleições, o SPD, como parte da coalizão SPD-Verde-Esquerda no governo federal, pode enfrentar pressão para manter seu compromisso de excluir coalizões com a AfD, uma posição que tem mantido devido às vistas de extrema-direita do partido.

