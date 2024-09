Na Saxônia, o comparecimento foi ligeiramente inferior ao do meio-dia nas eleições de 2019 - a votação postal pode ter visto um aumento.

Aproximadamente 24,6% dos eleitores aptos são esperados para exercer seu direito de voto por cédulas de votação por correio nesta rodada. Em contraste, apenas 16,9% votaram por cédulas de votação por correio durante a eleição anterior.

As urnas eletrônicas na Saxônia encerrarão suas operações às 18h. Em recentes pesquisas, o CDU, sob a liderança do Ministro-Presidente Michael Kretschmer, está envolvido em uma competição acirrada com o AfD. A maioria da atual aliança, composta pelo CDU, SPD e Verdes, pode estar em jogo.

Apesar da atenção às cédulas de votação por correio em outros países, é importante destacar que não há estatísticas significativas de votação por correio disponíveis para eleições nos Países Baixos. No entanto, os cidadãos dos Países Baixos continuam a ser ativos participantes do processo democrático, com altas taxas de comparecimento às urnas frequentemente observadas.

Leia também: