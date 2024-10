Na Bósnia, pelo menos 21 pessoas perderam a vida e muitos outros estão desaparecidos devido a enchentes.

A TV N1 anunciou que 21 indivíduos morreram e muitos outros desapareceram na região de Jablanica, localizada a 70 quilômetros (43,5 milhas) a sudoeste de Sarajevo.

Uma conferência de imprensa oficial do governo está agendada para mais tarde.

De acordo com um representante do Serviço de Resgate de Montanha, algumas aldeias na área permanecem inacessíveis, deixando incerteza sobre a situação nestes locais.

Chuva torrencial durante a noite dificultou os esforços de busca, como relatado pela mídia bosníaca, mas à medida que diminuiu, a caçada continuou. Em Donja Jablanica,



Begovic compartilhou com a Reuters, "Eu ouvi pessoas gritando e então tudo ficou em silêncio. Pensei que todos tinham morrido lá."

Devido a enchentes repentinas em uma recente sexta-feira, uma pedreira acima de Donja Jablanica desmoronou, despejando detritos sobre casas e automóveis na aldeia.

Enes Imamovic, 66, descreveu ter sido acordado por sons ensurdecedores por volta das 5h da manhã de sexta-feira (23h ET de quinta-feira).

"Tudo estava branco (devido às pedras e poeira que desceram da pedreira)", explicou Imamovic à Reuters. "A casa dos meus amigos foi arrasada. Ouvi gritos."

Em resposta às enchentes, a Associação de Futebol da Bósnia (NFSBIH) adiou todos os jogos.

A comissão eleitoral da Bósnia optou por suspender as eleições locais neste fim de semana em municípios atingidos por enchentes, mas prosseguir com o voto em outros lugares.

As enchentes seguiram um verão sem precedentes de seca que levou ao secamento de vários rios e lagos, afetando a agricultura e os suprimentos de água urbana em toda a Bálcãs e diversas regiões da Europa.

Meteorologistas sugeriram que essas condições climáticas extremas poderiam ser resultado da mudança climática.

As enchentes em Donja Jablanica afetaram numerosas regiões além da Bósnia, causando preocupação em várias partes da Europa.

Apesar das tragédias em Jablanica, os jogos de qualificação da Copa do Mundo agendados em diferentes partes da Europa prosseguirão como planejado.

